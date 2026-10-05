NOBEL PRIZE 2026: ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ କାର୍ଲ ଡେସେରୋଥ, ପିଟର ହେଗେମ୍ୟାନ୍, ଜର୍ଜ ନାଗେଲଙ୍କୁ ମେଡିସିନରେ ନୋବେଲ୍
ପୁରସ୍କାରରେ ଏକ ପଦକ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୨୦୨୬ ମସିହାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୧୨ ନିୟୁତ ସ୍ୱିଡିଶ୍ କ୍ରୋନର୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ।
Published : October 5, 2026 at 5:30 PM IST
2026 NOBEL FOR MEDICINE: ନୋବେଲ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, "ଆଲୋକ-ଗେଟେଡ୍ ଆୟନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର" ପାଇଁ କାର୍ଲ ଡେସେରୋଥ୍, ପିଟର ହେଗେମାନ୍ ଏବଂ ଜର୍ଜ ନାଗେଲଙ୍କୁ 2026 ମସିହାର ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସାରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ମେଡିସିନ୍ କମିଟିର ସଚିବ ଥମାସ ପର୍ଲମାନ୍ ସୋମବାର ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱିଡେନର ଷ୍ଟକହୋମର କାରୋଲିନ୍ସକା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ନୋବେଲ୍ ଆସେମବ୍ଲି ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ମେଡିସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସାରେ ପ୍ରମୁଖ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଏକ ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିଅର୍ କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଝାମଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
ମେଡିସିନରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ସହିତ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାରର ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଆଠ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଥିବା ଛଅଟି ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ; ଏହା ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା ଆବିଷ୍କାର, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଅବଦାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ।
ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ଏକ ପଦକ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୨୦୨୬ ମସିହାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୧୨ ନିୟୁତ ସ୍ୱିଡିଶ୍ କ୍ରୋନର୍ (Swedish kronor) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି । ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
Peter Hegemann and Georg Nagel – awarded the 2026 medicine prize – discovered a remarkable protein, channelrhodopsin, in a single-celled alga. Hegemann wondered how Chlamydomonas, a single-celled alga, is able to swim towards a light source. In the early 2000s, he and Georg Nagel discovered channelrhodopsin, an algal protein with unique properties, found on the surface of the cell. When it is illuminated by blue light, a channel opens through the protein. Charged ions then flow into the cell, creating an electrical impulse. They found that regardless of which cell they put the protein in, those cells became light sensitive. #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ-
କାର୍ଲ ଡିସରୋଥ୍ (Karl Deisseroth):
୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ କାର୍ଲ ଡିସରୋଥ୍ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଷ୍ଟାନ୍ଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ହାୱାର୍ଡ ହ୍ୟୁଜ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଷ୍ଟାନ୍ଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ପିଏଚ୍ଡି (PhD) ଏବଂ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଏମ୍ଡି (MD) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଡିସରୋଥ୍ ଷ୍ଟାନ୍ଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 'ଡି ଏଚ୍ ଚେନ୍ ପ୍ରଫେସର' (D H Chen Professor) ଏବଂ ବାୟୋଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମନୋଚିକିତ୍ସା (Psychiatry) ତଥା ଆଚରଣଗତ ବିଜ୍ଞାନ (Behavioral Sciences) ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଅଟନ୍ତି । 'ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୋଡୋପସିନ୍' (channelrhodopsin) ଉପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଆବିଷ୍କାରକୁ ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଉପକରଣରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ନୀଳ ଆଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ନାୟୁ ସଙ୍କେତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଏବଂ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ସେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି କୌଶଳକୁ ଜୀବିତ ମୂଷାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଯାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।
The 2026 #NobelPrize laureates in physiology or medicine have laid the foundation of a new era in neuroscience. Using optogenetics, researchers have been able to reveal neural circuits governing specific memories, feelings, and behaviours relevant for neurological and psychiatric disorders. In clinical medicine, researchers are using the method in attempts to restore sight in people with visual impairment. Optogenetics has fundamentally altered our understanding of the brain. Every day brings new discoveries, helping to solve one of humanity’s great mysteries: how our incredible brain works.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
ପିଟର ହେଗେମ୍ୟାନ୍:
୧୯୫୪ ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ପିଟର ହେଗେମ୍ୟାନ୍ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତ ହମ୍ବୋଲ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 'ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ' (ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ)ର ହର୍ଟି ସିନିୟର ପ୍ରଫେସର ଅଟନ୍ତି । ସେ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ମାର୍ଟିନସ୍ରିଡ୍ ସ୍ଥିତ ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ନିଜର ପିଏଚଡି (PhD) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏକ-କୋଷୀ ଶୈବାଳ (algae) କିପରି ଆଲୋକ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ହେଗେମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଏକ ଏପରି ଆବିଷ୍କାରର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 'ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସ' (optogenetics)କୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଥିଲା ।
'କ୍ଲାମିଡୋମୋନାସ୍' (Chlamydomonas) ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଜୀବଟି କିପରି ଆଲୋକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଏବଂ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ । ଜର୍ଜ ନାଗେଲ୍ଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ 'ଚ୍ୟାନେଲରୋଡୋପସିନ୍' (channelrhodopsin)ର ଆବିଷ୍କାରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଲୋକ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯାହା ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସର ମୂଳ ଆଧାର ଅଟେ ।
ଏହି ପୁରସ୍କାର-ପ୍ରାପ୍ତ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଟିନସ୍ରିଡ୍ ସ୍ଥିତ ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ କରାଯାଇଥିଲା ।
To understand how the brain forms memories, feelings and behaviours has long been a dream for researchers. Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel have been awarded the 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine for discoveries leading to optogenetics, which makes it possible to switch on, or off, the activity of individual nerve cells in a living brain. This method is now being used in laboratories around the world to reveal the brain’s mysteries.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
ଜର୍ଜ ନାଗେଲ୍:
୧୯୫୩ ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ଜର୍ଜ ନାଗେଲ୍ ଜର୍ମାନୀର ୱର୍ଜବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 'ମଲିକ୍ୟୁଲାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫିଜିଓଲୋଜି' (ଆଣବିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରବିଜ୍ଞାନ)ର ପ୍ରଫେସର ଅଟନ୍ତି । ସେ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନିଜର ପିଏଚଡି (PhD) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋକ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କୋଷୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା ।
ନାଗେଲ୍, ପିଟର ହେଗେମ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରୋଡୋପସିନ୍ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରୋଟିନ୍ କିପରି ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ଚାର୍ଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆୟନଗୁଡ଼ିକୁ କୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା । ଜର୍ମାନୀର ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରେ ଥିବା ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ବାୟୋଫିଜିକ୍ସରେ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଗେମ୍ୟାନ୍, ନାଗେଲ୍ ଏବଂ ଡେସେରୋଥ୍ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକକ-କୋଷୀୟ ଶୈବାଳରେ ଏକ ଆବିଷ୍କାରକୁ ଏକ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଜୀବନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ପେନ୍ର ହ୍ୟୁମାନ ଟାୱାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିୁଛି-ଜାତିସଂଘ ପରିବେଶ ମୁଖ୍ୟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ