ETV Bharat / international

NOBEL PRIZE 2026: ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ କାର୍ଲ ଡେସେରୋଥ, ପିଟର ହେଗେମ୍ୟାନ୍, ଜର୍ଜ ନାଗେଲଙ୍କୁ ମେଡିସିନରେ ନୋବେଲ୍

ପୁରସ୍କାରରେ ଏକ ପଦକ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୨୦୨୬ ମସିହାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୧୨ ନିୟୁତ ସ୍ୱିଡିଶ୍ କ୍ରୋନର୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ।

2026 Nobel Prize In Medicine Awarded To Karl Deisseroth, Peter Hegemann, Georg Nagel For Optogenetics Discoveries
ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ କାର୍ଲ ଡେସେରୋଥ, ପିଟର ହେଗେମ୍ୟାନ୍, ଜର୍ଜ ନାଗେଲଙ୍କୁ ମେଡିସିନରେ ନୋବେଲ୍ (X-@NobelPrize)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 5, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

2026 NOBEL FOR MEDICINE: ନୋବେଲ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, "ଆଲୋକ-ଗେଟେଡ୍ ଆୟନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର" ପାଇଁ କାର୍ଲ ଡେସେରୋଥ୍, ପିଟର ହେଗେମାନ୍ ଏବଂ ଜର୍ଜ ନାଗେଲଙ୍କୁ 2026 ମସିହାର ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସାରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ମେଡିସିନ୍ କମିଟିର ସଚିବ ଥମାସ ପର୍ଲମାନ୍ ସୋମବାର ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱିଡେନର ଷ୍ଟକହୋମର କାରୋଲିନ୍ସକା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ନୋବେଲ୍ ଆସେମବ୍ଲି ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ମେଡିସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସାରେ ପ୍ରମୁଖ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଏକ ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିଅର୍ କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଝାମଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ମେଡିସିନରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ସହିତ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାରର ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଆଠ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଥିବା ଛଅଟି ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ; ଏହା ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା ଆବିଷ୍କାର, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଅବଦାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ।

ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ଏକ ପଦକ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୨୦୨୬ ମସିହାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୧୨ ନିୟୁତ ସ୍ୱିଡିଶ୍ କ୍ରୋନର୍ (Swedish kronor) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି । ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ-

କାର୍ଲ ଡିସରୋଥ୍ (Karl Deisseroth):

୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ କାର୍ଲ ଡିସରୋଥ୍ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଷ୍ଟାନ୍‌ଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ହାୱାର୍ଡ ହ୍ୟୁଜ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଷ୍ଟାନ୍‌ଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ପିଏଚ୍‌ଡି (PhD) ଏବଂ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଏମ୍‌ଡି (MD) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଡିସରୋଥ୍ ଷ୍ଟାନ୍‌ଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 'ଡି ଏଚ୍ ଚେନ୍ ପ୍ରଫେସର' (D H Chen Professor) ଏବଂ ବାୟୋଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମନୋଚିକିତ୍ସା (Psychiatry) ତଥା ଆଚରଣଗତ ବିଜ୍ଞାନ (Behavioral Sciences) ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଅଟନ୍ତି । 'ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରୋଡୋପସିନ୍' (channelrhodopsin) ଉପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଆବିଷ୍କାରକୁ ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଉପକରଣରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ନୀଳ ଆଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ନାୟୁ ସଙ୍କେତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଏବଂ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ସେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି କୌଶଳକୁ ଜୀବିତ ମୂଷାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଯାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।

ପିଟର ହେଗେମ୍ୟାନ୍:

୧୯୫୪ ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ପିଟର ହେଗେମ୍ୟାନ୍ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତ ହମ୍ବୋଲ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 'ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ' (ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ)ର ହର୍ଟି ସିନିୟର ପ୍ରଫେସର ଅଟନ୍ତି । ସେ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ମାର୍ଟିନସ୍ରିଡ୍ ସ୍ଥିତ ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ନିଜର ପିଏଚଡି (PhD) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏକ-କୋଷୀ ଶୈବାଳ (algae) କିପରି ଆଲୋକ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ହେଗେମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଏକ ଏପରି ଆବିଷ୍କାରର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 'ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସ' (optogenetics)କୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଥିଲା ।

'କ୍ଲାମିଡୋମୋନାସ୍' (Chlamydomonas) ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଜୀବଟି କିପରି ଆଲୋକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଏବଂ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ । ଜର୍ଜ ନାଗେଲ୍‌ଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ 'ଚ୍ୟାନେଲରୋଡୋପସିନ୍' (channelrhodopsin)ର ଆବିଷ୍କାରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଲୋକ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯାହା ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସର ମୂଳ ଆଧାର ଅଟେ ।

ଏହି ପୁରସ୍କାର-ପ୍ରାପ୍ତ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଟିନସ୍ରିଡ୍ ସ୍ଥିତ ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଜର୍ଜ ନାଗେଲ୍:

୧୯୫୩ ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ଜର୍ଜ ନାଗେଲ୍ ଜର୍ମାନୀର ୱର୍ଜବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 'ମଲିକ୍ୟୁଲାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫିଜିଓଲୋଜି' (ଆଣବିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରବିଜ୍ଞାନ)ର ପ୍ରଫେସର ଅଟନ୍ତି । ସେ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନିଜର ପିଏଚଡି (PhD) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋକ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କୋଷୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା ।

ନାଗେଲ୍, ପିଟର ହେଗେମ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରୋଡୋପସିନ୍ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରୋଟିନ୍ କିପରି ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ଚାର୍ଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆୟନଗୁଡ଼ିକୁ କୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା । ଜର୍ମାନୀର ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରେ ଥିବା ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ବାୟୋଫିଜିକ୍ସରେ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଗେମ୍ୟାନ୍, ନାଗେଲ୍ ଏବଂ ଡେସେରୋଥ୍ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକକ-କୋଷୀୟ ଶୈବାଳରେ ଏକ ଆବିଷ୍କାରକୁ ଏକ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା, ​​ଯାହା ଜୀବନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ପେନ୍‌ର ହ୍ୟୁମାନ ଟାୱାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିୁଛି-ଜାତିସଂଘ ପରିବେଶ ମୁଖ୍ୟ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

2026 NOBEL FOR MEDICINE
PHYSIOLOGY OR MEDICINE
ମେଡିସିନରେ ନୋବେଲ ୨୦୨୬
ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୬
2026 NOBEL FOR MEDICINE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.