ଓମାନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଭାରତ ଫେରୁଛନ୍ତି MT ଜଳବୀର ଜାହାଜର 20 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ
ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଓମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି MT ଜଳବୀର ଜାହାଜ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କୂଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : June 15, 2026 at 2:49 PM IST
MT Jalveer ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓମାନରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପିସେ ମସ୍କଟଠାରେ ଏମ୍ଟି ଜଲଭିର (MT Jalveer) ର 20 ଭାରତୀୟ କ୍ରୁଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଗତ ଜୁନ 11 ତାରିଖରେ ଏହି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 3 ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଜାହାଜକୁ ଓମାନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉପକୂଳକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ବଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ X ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଓମାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ମସ୍କଟରେ ଏମଟି ଜଳବୀରର 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।"
Ambassador of India to Oman interacted with the 20 Indian crew members of MT Jalveer in Muscat ahead of their repatriation to India and wished them a safe journey home.— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 15, 2026
The crew were safely evacuated ashore, in coordination with Omani authorities, following the incident… pic.twitter.com/MkM3tPIq5t
ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ଭାରତୀୟ ମିଶନ "ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା, ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ବଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ," ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା । ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣାର ଏହା ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ । ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଆମେରିକା ସାମରିକ ବାହିନୀ ବିଗତ 4 ଦିନ ଧରି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି । ଜୁନ 8 ତାରିଖରେ ପାଲାଉ ଦେଶର ପତକା ଧାରୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ 24 ଜଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ । ଏମ୍ଟି ମାରିଭେକ୍ସ ଜାହାଜରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ବୁଧବାର ପାଲାଉ ଦେଶର ପତକା ଧାରୀମାନେ ଏମ୍ଟି ସେଟେବେଲୋ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ 24 ଜଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ବେଳେ, ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ଜାହାଜ ଯଥା ଏମ୍ଟି ସେଟେବେଲୋ, ମାରିଭେକ୍ସ ଓ ଜଲଭୀର ଉପରେ ପୃଥକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....