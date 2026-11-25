ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା: ରିଆଦରେ ହୁତି ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଭାରତୀୟ ଆହତ, ୟୁଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 11 ମୃତ
ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ରହିଥିବାବେଳେ ତିନି ଜଣ ନେପାଳ ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି ।
Published : November 25, 2026 at 8:33 AM IST
ରିଆଦ: ସାଉଦି ଆରବ ରାଜଧାନୀ ରିଆଦର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ହୁତି ମିଲିସିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ରହିଥିବାବେଳେ ତିନି ଜଣ ନେପାଳ ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଆଦର କିଙ୍ଗ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିବା ଏହି ଟାୱାର ଉପରେ ହୁତି ମିଲିସିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଉଦି ନାଗରିକ, ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ, ତିନି ଜଣ ନେପାଳୀ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଇଜିପ୍ଟ ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ମାନିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେନା ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଧନ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସାଉଦି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟର ମୁଖପାତ୍ର ମେଜର ଜେନେରାଲ ତୁର୍କୀ ଅଲ ମାଲକି କହିଛନ୍ତି ।
ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହି ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟମ କାନୁନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରିଆଦ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।
ୟୁଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 11 ମୃତ
ସେପଟେ ୟୁଏଇର ରାସ ଅଲ ଖାଇମାହ ସ୍ଥିତ ଅଲ ୱତନ ରୋଡରେ ଏକ ବସ ଓ ଟ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ, ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଟିମ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମିଶି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।
Deeply saddened by the tragic road accident in Ras Al Khamiah that claimed lives of several people, including Indian nationals. The Consulate has reached out to the bereaved families and is closely working with local authorities to provide all possible assistance and support. Our heartfelt condolences and prayers are with the grieving families during this difficult time. Further details are being ascertained. 24/7 Toll Free Helpline No: 800-46342 @MEAIndia @IndembAbuDhabi— India in Dubai (@cgidubai) November 24, 2026
ଦୁବାଇସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ‘‘ରାସ ଅଲ ଖାଇମାହରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବାରୁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ। ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ।"
ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଗୁଜବ କି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନକରି କେବଳ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କ୍ରାକୋରେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ, 6 ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ: ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ସାଉଦି ଆରବର ଆକ୍ରମଣ !