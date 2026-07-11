ଭିଏତନାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା, ୨୧ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର
ଫୁ କ୍ୱୋକ୍ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ୩୨ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ୪ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ ଓଲଟିଲା; ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସ୍ଥାପନ
Published : July 11, 2026 at 6:28 PM IST
ହାନୋଇ: ଭିଏତନାମରେ ଆଜି(ଶନିବାର) ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ରେ ୩୨ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ୪ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ।
ଭିଏତନାମର ସମ୍ବାଦ ପୋର୍ଟାଲ୍ VN Express International ଅନୁଯାୟୀ, ହନ୍ ମେ ରୁଟ୍ (Hon May Rut) ରୁ ଆନ୍ ଥୋଇ (An Thoi) ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଫୁ କ୍ୱୋକ୍ (Phu Quoc) ଉପକୂଳସ୍ଥ ଆନ୍ ଥୋଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ହନ୍ ମେ ରୁଟ୍ ନଗୋଆଇ (Hon May Rut Ngoai) ଦ୍ୱୀପଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ବୋଟ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା।
ଫୁ କ୍ୱୋକ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସହାୟତା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ନୌସେନା, କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ଧାର ଓ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ଭିଏତନାମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ ଫୁ କ୍ୱୋକ୍ ଏହାର ଧଳା ବାଲୁକାମୟ ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ ଦ୍ୱୀପ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ Viet Nam News ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ସମସ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ଘଟଣା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ହାନୋଇସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ‘x’ ରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ସହାୟତା ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହୋ ଚି ମିନ୍ ସିଟିସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ ହାନୋଇସ୍ଥିତ ଦୂତାବାସରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି।
ହୋ ଚି ମିନ୍ ସିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ: +84 36 281 7930, +84 91 552 37 14 ଏବଂ +84 33 452 0414
ହାନୋଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର: +84 91 308 9165
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ କଡପା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଡିୟମ୍ ଶ୍ରୀଧର (୫୬), ମାଛିଲିପଟ୍ଟନମ୍ର ଗେଲ୍ଲି ଜୟଶ୍ରୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁପୁରର ରବି। ଶ୍ରୀଧର ‘ଲାଭା’ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀର ବିତରକ ଥିଲେ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଡପାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିତରକ ନଇମ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କୂଳରେ ଥିବାରୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବନ୍ଦର (ମଛଲିପଟ୍ଟନମ୍)ର ବାସିନ୍ଦା ଗେଲ୍ଲି କିଶୋର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାରା ଲୋକେଶ ଭିଏତନାମସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତୁରନ୍ତ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ତେଲୁଗୁ ସମୁଦାୟକୁ ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବ। ଏହାସହ ନାରା ଲୋକେଶ ଭିଏତନାମର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।