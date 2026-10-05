ଋଷର ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ କାରଖାନା ଛାରଖାର, ଜଣେ ମୃତ
ଭାରତରେ ଥିବା ୟୁକ୍ରେନ ଦୂତାବାସ ଏହି ଔଷଧ କାରଖାନାଟି ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
By PTI
Published : October 5, 2026 at 1:08 PM IST
କିଭ: ଭାରତୀୟ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ଔଷଧ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଋଷର ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ । ୟୁକ୍ରେନର ସୁମି ଠାରେ ଏହି ଔଷଧ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦମିର ଜେଲେନସ୍କି ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦି କିଭ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଜଣେ ୫୨ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
The aggressor does not care that this is not a military target. It does not care that this is a pharmaceutical factory producing critically needed medicines. The barbarians do not care that the factory belongs to Indian owners. The hypocrites continue talking about the “historic friendship” between India and Muscovy. In reality, death and destruction are the true face of Russian fascism, hidden behind the mask. Our deepest condolences go to the family of the person who was killed. We also express our sincere sympathy to the Indian owners over the destruction of their factory. Punishment will be inevitable. And for now, what is needed are tough sanctions and the isolation of these criminals, not pushpa mala.— Ukraine in India (@UkrembInd) October 4, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆଜି ସକାଳେ ଋଷ ପୁଣି ଥରେ କିଭର ପିଭନିଚିନି ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ସୁମିରେ ଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଔଷଧ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି’’ ।
ଭାରତୀୟଙ୍କ କାରଖାନାରେ ଋଷର ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ
ଭାରତରେ ଥିବା ୟୁକ୍ରେନ ଦୂତାବାସ ଏହି ଔଷଧ କାରଖାନାଟି ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଦୂତାବାସ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ‘‘ଆକ୍ରମଣକାରୀ କେବେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଏକ ସାମରିକ ଟାର୍ଗେଟ । ଏହା ଏକ ଔଷଧ କାରଖାନା ଯାହାକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀର କୌଣସି ଖାତିର ନଥାଏ । ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କାରଖାନାଟି ଭାରତୀୟ ମାଲିକଙ୍କ ଅଟେ। ବରଂ କପଟୀ ମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଖା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ରୁଷୀୟ ଫାସିବାଦର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବିନାଶ’’।
ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ‘‘ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମବେଦନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କାରଖାନାର ବିନାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ’’ ।
କେବଳ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଭାରତ କିଭ ଏବଂ ମସ୍କୋ ଉଭୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିବା ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବୟାନର କିଛି ଦିନ ପରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସଙ୍କ ସହ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବୈଠକ; ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ୟୁକ୍ରେନ ଓ ସୁଡାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 217 ଭାରତୀୟ, ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 49'