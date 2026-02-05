ETV Bharat / health

ଭାରତରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ 12 % ଅଧିକ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ମହିଳା

36 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ବର୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ 21 ରହିଛି ।

A stress test of 75000 participants found many Indian women between 18 and 34 years are under "very high stress"
A stress test of 75000 participants found many Indian women between 18 and 34 years are under "very high stress" (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 6:01 PM IST

ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ 12 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ମହିଳା । 36 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ବର୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ 21 ରହିଛି । ପ୍ରାୟତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି 18 ରୁ 34 ବର୍ଷିୟ ମହିଳା ଅଧିକ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ।

ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ଅଧିକ ଯୁବ ମହିଳାଙ୍କ ଚାପର ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଯେମିତିକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଧାରା ଭାରତର ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଦା, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆଶା ସହିତ ଜଡିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ।

ଏହା ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ଦୂର ପାଇଁ ହିମାଳୟ ଓ୍ବେଲନେସ କମ୍ପାନୀର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାପ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ନିଷ୍କର୍ଷ । ଏହା ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାପ ସ୍ତରକୁ ଚିହ୍ନିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 75000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନଶୈଳୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନକୁ ନେଇ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାପ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭାରତରେ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଏକ ବଡ ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ବୀକାର କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାର କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ, ସହରୀକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମାନସିକ ଚାପ । ଚାପର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବର୍ନଆଉଟ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ନାହିଁ ।

ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଥିଲା?

ଏହି ସରଳ 10 ପ୍ରଶ୍ନବାଲା ସେଲ୍ଫ ଆସସେସମେଣ୍ଟ ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଠାରୁ ଚାପକୁ ଚିହ୍ନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ଏହି ଆସସେସମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକୁ ନିମ୍ନ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚାପସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ହିମାଳୟର ବିଜ୍ଞାନ ସମର୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ।

ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠାରୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ସହର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାପରେ ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରହିଛି ।

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ଚାପକୁ ଏକ ପୃଥକ ଘଟଣା ବଦଳରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ମାନସିକ ବୋଝ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଓଭର ଥିକିଂ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅଧିକ ଲୋକେ ଏପରି ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ କିଛିବି ଠିକ୍‌ ଚାଲୁନି, ଚିନ୍ତା ଓ ଚିଡଚିଡା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଥି । ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବାରମ୍ବା କ୍ରୋଧ, ଟେନସନ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ କ୍ଲାନ୍ତି ସାମିଲ ରହିଛି ।

ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସଚେତନତା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ହିମାଳୟ ଅଶ୍ବଗନ୍ଧାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରେ, ଯାହା ଏକ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନିତ ଜଡିବୁଡି, ଏଙାର ବ୍ୟବହାର ପାରମ୍ପିକ ଭାବରେ ଆୟୁରବେଦ ଶରୀରକୁ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳନ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ପ୍ରୟାସ ବଡ ସାର୍ବଜନନୀନ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗଦାନ କରେ, ଯାହା ଚାପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସହାୟକ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରରିରୋଧକ ପଦ୍ଧତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରେ ।

