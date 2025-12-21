Yearender 2025: ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା ଭାଇରସ, ନାଁ ଶୁଣି ଛାନିଆ ହେଉଥିଲେ ଲୋକେ
2025 ମସିହା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବର୍ଷ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଇରସ ରୋଗ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
Published : December 21, 2025 at 4:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାମାରୀ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶେ । ବିଶ୍ବରେ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେପରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା, ତାହା ଏବେବି ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନାହିଁ । ତେବେ 2025 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଚଳିତବର୍ଷ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଇରସ୍ ରୋଗ ମହାମାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।
1.କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ HMPV ଭାଇରସ୍ :
ଗତ ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (ICMR) ଦ୍ବାରା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦୁଇଟି ମାନବ ମେଟାପନ୍ୟୁମୋ ଭାଇରସର (Human metapneumovirus) ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା । ମାନବ ମେଟାପନ୍ୟୁମୋ ଭାଇରସର ନୂଆ ନୁହେଁ । ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଲୋକ HMPV ଭାଇରସ୍ ଦ୍ବାରା ଆକ୍ରନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦ୍ବାରା HMPV ଭାଇରସ୍ ମାମଲା ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ।
2. ଇଥିଓପିଆରେ ମାରବର୍ଗ ଭାଇରସ୍:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଥିଓପିଆରେ ମାରବର୍ଗ ଭାଇରସର ଆତଙ୍କରାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ରକ୍ତସ୍ରାବ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଇଥିଓପିଆରେ 16ଟି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର 60%ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁହାର ରହିଥିଲା । ଏହା ଏପରି ରୋଗ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଚିକିତ୍ସା କଳ୍ପନାର ଦୂରରେ ରହିଥାଏ । ଏହାର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟତଃ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ, ତା’ପରେ ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । କାରଣ ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ପଶୁ ଏବଂ ମଣିଷଙ୍କୁ ନିକଟତର ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
3. କେରଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖିଆ ଆମିବା ଭାଇରସ୍:
ଚଳିତ ବର୍ଷ କେରଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖିଆ ଆମିବା ସଂକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର) 9 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମସ୍ତିଷ୍କ ଖିଆ ଆମିବା ସାଧାରଣତଃ ମଇଳା ପାଣି, କୂଅ, ପୋଖରୀ, ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରୁହନ୍ତି । ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା କିମ୍ବା ପହଁରିବା ସମୟରେ ଆମିବା ନାକ ଦେଇ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଯଦି ଥରେ ଏହି ଆମିବା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚେ ତେବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଘତକ ହୋଇପାରେ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରୋଗ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ଅନେକ ପିଲା ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପୋଖରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି ।
4.ଗୁଇଲେନ୍-ବାରେ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ (Guillain-Barré Syndrome)
ଗୁଇଲେନ୍-ବାରେ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ (GBS) ହେଉଛି ଏକ ବିରଳ Autoimmune diseases । ଯାହାର ସଠିକ କାରଣ ଏବେସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡିନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଶରୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବନାଇଥାଏ ଯାହା ଶରୀରରେ ଜୀବାଣୁ ଓ ଭୂତାଣୁ ସହ ଲଢି ଆମକୁ ରୋଗ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନିଜ ଶରୀରକୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଯାହାକୁ Autoimmune diseases କୁହାଯାଏ । ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଭୁଲ ବଶତଃ ସ୍ନାୟୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଂସପେଶୀରେ ଦୁର୍ବଳତା, ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପକ୍ଷାଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ରୋଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
5. ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମେଲିଓଡୋସିସ୍ ଭାଇରସ୍:
ଚଳିତବର୍ଷ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ମେଲିଓଡୋସିସ୍ ଭାଇରସ୍ । ଲୋକମାନେ ଗମ୍ଭୀର ରକ୍ତପ୍ରବାହ ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଯାହା ମେଲିଓଡୋସିସ୍ ଭାଇରସ ଲକ୍ଷଣ ସହ ସମାନ ଥିଲା । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରୁ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 70 ଜଣଙ୍କ ମେଲିଓଡୋସିସ୍ ଭାଇରସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଭାଇରସ କାଦୁଅ, ମାଟି ଏବଂ ସ୍ଥିର ପାଣିରେ ବଢିଥାଏ, ବିଶେଷକରି ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ।ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଣିଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।