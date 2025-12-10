ETV Bharat / health

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମିଳିବ ସୁଫଳ

ସଠିକ ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ।

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ ସୁଫଳ (ANI)
High Blood Pressure ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ତରିକାକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ବହୁ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରଫେସନାଲ କାମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ବରୁପ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଏବଂ ସଠିକ ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ରୋଗଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଆସିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଶରୀରରେ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ।

Leafy Green Vegetables
ସବୁଜ ପନିପରିବା (Getty Images)

ସବୁଜ ପନିପରିବା:

ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁଜ ପନି ପରିବା ର ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଭରି ରହିଥାଏ । ଯାହା ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଟମାଟୋ, ଆଳୁ, ବିଟ୍, ମିଠା ଆଳୁ, ରସୁଣ, ତରଭୁଜ, କଦଳୀ, ଆଭୋକାଡୋ, କିୱି, ଅଙ୍ଗୁର, କମଳା ଆଦିରେ ଲାଇକୋପିନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ C ଏବଂ ଏନ୍ଥୋସାୟାନିନ୍ ନାମକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଭରି ରହିଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ତ ପୋଷକ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି ।

ବିନ୍ ଓ ରକ୍ତଚାପ:

ବିନ୍, ଡାଲି ଓ ଫଳ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ପ୍ରୋଟିନ ସହିତ ଫାଇବର ଆଦି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ ହେବା ସହିତ ରକ୍ତଚାପର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି ବାଦାମ, ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଓ ଅଖରୋଟ୍‌ରେ ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ଫାଇବର ଆଦିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ । ଏହା ରକ୍ତଚାପ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

Caffine drinks
କ୍ୟାଫିନଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ (Getty Images)

ଓଟ୍ସ:

ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଓଟ୍ସ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ । ରୋଲଡ୍ ଓଟ୍ସରେ ବିଟା-ଗ୍ଲୁକାଗନ ନାମକ ଏକ ଫାଇବର ରହିଛି, ଯାହା ହୃତ୍‌ପିଣ୍ଡର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ । ଏହାର ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ । ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ସହିତ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ୟାକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରୋସେସଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଓ ରିଫାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ସୋଡିୟମ୍‌ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିଲେ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ।

କ୍ୟାଫିନ୍‌କୁ ନା:

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଫିନ ଥିବା ପାନୀୟଠାରୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । କ୍ୟାଫିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଏହା ସମସ୍ୟାକୁ ବଢାଇଥାଏ । କ୍ୟାଫିନ ଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଏଡ୍ରିନାଲାଇନ୍ ନାମକ ତତ୍ତ୍ବ ରକ୍ତଚାପକୁ ବଢାଇଥାଏ ।

Shower in Coldwater
ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତୁ (Getty Images)

ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତୁ:

ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାର ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି । ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଓ ଭଲ ନିଦ୍ରା ହେବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଏକ ସୁଖଦ ନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ରକ୍ତଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ କିିଛି ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ବାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସମେତ ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ହେବା ଦ୍ବାରା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଶରୀରର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ।

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

