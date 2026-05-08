ବିଶ୍ବ ଥାଲାସେମିଆ ଦିବସ; ଆଜି ବି ଥାଲେସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ମିଳୁନି ରକ୍ତ
ଥାଲେସେମିଆ ରୋଗ କଣ ? ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବି ଏହି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନି ରକ୍ତ । ଏପରି କହିଲେ ରକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିରାପତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ...ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 8, 2026 at 5:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ମେ' 8, ବିଶ୍ବ ଥାଲାସେମିଆ ଦିବସ । ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମଗତ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଜଟିଳ ରୋଗ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗ ଅନ୍ୟତମ ।ଏହି ରୋଗ ଏକ ରକ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ, ଜନ୍ମଗତ ରୋଗ ଅଟେ । ଏହି ରୋଗ ହେବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ କୋଷିକା ଭିତରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କୋଷ ଗୁଡିକ ଫାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ରୋଗୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ବାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗର କାରଣ କ'ଣ ?
ଥାଲାସେମିଆ ଏକ ବଂଶଗତ ରୋଗ । ଯେଉଁ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ଜୀବକୋଷରେ ଥାଲାସେମିଆ ଅସନ୍ତୁଳିତ ରହିଥାଏ, ଉକ୍ତ ବାପା ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରହିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ର ୩୦ ଦିନ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି । ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ରହିଥାଏ । ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିନପାରି ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ବୟସ ତୁଳନାରେ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଠିକ ଭାବେ ହୋଇନଥାଏ । ଥାଲାସେମିଆ ସାଧାରଣତଃ ଜନ୍ମ ହେବାର ୬ ମାସରୁ ୧ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ।
ଥାଲାସେମିଆର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ?
ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନଖ ଓ ଜିଭ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ମୁହଁ ଫୁଲିବା ।ଏହା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା । ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବା । ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ଓ ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ଆସିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
ଥାଲାସେମିଆର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ?
ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରହିଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରକ୍ତ ଦେଇ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରି । ତେବେ ପିଲାଟିର ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେବେ ଉଚିତ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
ଜଣେ ଥାଲେସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ଯେତେବେଳେ ଆମ ଝିଅ ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରୁ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ରକ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର । ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଠିକ ସମୟରେ ରକ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ । ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ସେପଟେ ବେଳେ ବେଳେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ । "
ଏନେଇ ରକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିରାପତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 4 ହଜାର ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି । ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି । ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ ସମୟରେ ରକ୍ତ ପାଇବେ, ସେନେଇ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହେବ, ସେନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ଜଣେ ବି ଥାଲେସେମିଆ ରୋଗୀ ରକ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ । "