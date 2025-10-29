ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଚ୍ରୋକ ଦିବସ 2025: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଓ ନିରାକରଣ
ଆପଣ ଶୋଇବା ବେଳେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 17.5ରୁ 18.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଏବଂ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଏହି ରୋଗରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଶିଶୁଙ୍କଠୁ ନେଇ ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ସଚେତନତା ପ୍ରତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ:
ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି (ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନ) ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ରଜତ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । 1990ରୁ 2021 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମାମଲା ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷରେ 90ରୁ 145 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । 1990ରେ ଏହା 44ଲକ୍ଷରୁ 2021ରେ ଏହା 94 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯଦି ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ରୋଗୀ ସାଢେ 4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ।
ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିବା ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଏକ ଲକ୍ଷଣ:
ଡକ୍ଟର ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ । ଶୋଇବା ସମୟରେ ସ୍ଲିପ ଆପ୍ନିଆ (Sleep Apnea) ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ଭାବିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସ୍ଲିପ ଆପ୍ନିଆ ହେଉଛି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଓ ପୁଣି ଚାଲୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଷ୍ଟ୍ରୋକ ବିପଦକୁ 2ରୁ 4 ଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବିଥାନ୍ତି । ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 ପ୍ରତିଶତ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଲିପ ଆପ୍ନିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
5 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ:
ଡକ୍ଟର ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି । ଜନ୍ମରୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷରେ 11ରୁ 12ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମାମଲା:
ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷର ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଚୋପ୍ରା । ସେ କହିଛନ୍ତି 2019ର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହାର 56 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ପ୍ରତି 5 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ 25.1 ପ୍ରତିଶତ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ଡାକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୁମାରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, 25ରୁ 44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି । 45ରୁ 64 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି 5 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡିତ । ସେହିଭଳି 64 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିପଦ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ତେବେ ହରମୋନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜଟିଳତା, ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ସେବନ, ମାଇଗ୍ରେନ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଷ୍ଟ୍ରୋକର କାରଣ ସାଜିପାରେ ।
ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ:
ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡ. ସଞ୍ଜୀବ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ମାଇଗ୍ରେନ, ଡିପ୍ରେସନ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଷ୍ଟ୍ରୋକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଜରୁରୀ ।
- ମୁହଁ ଝୁଲିପଡିବା
- ହାତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବା
- କଥା କହିବାରେ ସମସ୍ୟା
ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଜରୁରୀ । ସାଢେ 4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ ।
ସଚେତନତା ଜରୁରୀ:
ସଚେତନତା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ରୋକିବାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ । ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗଠୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା । ଷ୍ଟ୍ରୋକ ବିପଦ କମାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତଚାପ (Blood Pressure) ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଷ୍ଟ୍ରୋକ ନିବାରଣ ପାଇଁ କଣ କରିବେ:
- ଲୁଣ ଓ ଚର୍ବି କମ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା
- ଫଳ, ପନିପରିବା, ଶସ୍ୟଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା
- ସପ୍ତାହରେ ଅତିକମରେ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟାୟାମ
- ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ
- ଚାଲିବା, ଦୌଡିବା ଓ ପହଁରିବା
- ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ 7ରୁ 9 ଘଣ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା
- ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଓଜନ ଠିକ ରଖିବା
