World Marrow Donor Day: ଭାରତରେ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ପ୍ରତିରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ
ଭାରତରେ ବର୍ଷକୁ ୪୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ପ୍ରତିରୋପଣ (bone marrow transplant)ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ୪,୦୦୦ଟି ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଉଛି ।
Published : September 22, 2026 at 8:56 PM IST
Credit: Anubha Jain
ଆଜି 'ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ଥି-ମଜ୍ଜା ଦାତା ଦିବସ' (World Marrow Donor Day) । ଭାରତକୁ ନିଜର ଅସ୍ଥି-ମଜ୍ଜା ପ୍ରତିରୋପଣ (BMT) କ୍ଷମତାକୁ ଅନେକ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି । ନାରାୟଣ ହେଲ୍ଥ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଦେବୀ ସେଟ୍ଟୀ କୁହନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା । କାରଣ ଭାରତରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନୂଆ ଥିଲା । ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କିପରି ବାର୍ଷିକ ୪,୦୦୦ରୁ ୪୦,୦୦୦ ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜା ପ୍ରତିରୋପଣ (BMT) ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ।
15-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଭାରତରେ କେବଳ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜା ପ୍ରତିରୋପଣ ହେଉଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସରଳ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଟୋଲୋଗସ୍ ପ୍ରତିରୋପଣ କରୁଥିଲେ । ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତିରୋପଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଖ୍ୟା ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଦାତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା, ସୁଲଭତା, ଜନସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସହର ବାହାରେ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ~ ଡକ୍ଟର ରାଧେଶ୍ୟାମ ନାଏକ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସମ୍ପ୍ରଦା ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ମେଡିକାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜି, ହେମାଟୋଲୋଜି ଏବଂ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ପ୍ରତିରୋପଣ ମୁଖ୍ୟ
ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଏହା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରି ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଂଶ । ହେଲେ ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜା ପ୍ରତିରୋପଣ (BMT) ହେଉଛି ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଡିସନିଂ, ପ୍ରତିରୋପଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ଅଛି । "ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆମେ ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ମଜ୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ," ନାରାୟଣ ହେଲ୍ଥ ସିଟିର ଶିଶୁ ହେମାଟୋ-ଅଙ୍କୋଲୋଜି ଏବଂ BMT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
"ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୋଗୀମାନେ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳତାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ରୋଗୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇପଡେ ।
ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜା ପ୍ରତିରୋପଣ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି:
ଡକ୍ଟର ଶେଟ୍ଟି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଭଟ୍ କହିଛନ୍ତି, ବଢୁଥିବା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଭବ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜା ପ୍ରତିରୋପଣ (BMT) ଚିକିତ୍ସାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି । ଅଗ୍ରଣୀ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଡକ୍ଟର ଶେଟ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସହର ପାଇଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା । ଜଣେ BMT ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଲିମ ଆବଶ୍ୟକ । ହେଲେ ଏହି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏଥିରେ ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ରହିଛି ।
ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜା ପ୍ରତିରୋପଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ:
ଏହା ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । "BMT ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପୃଥକ ହସ୍ପିଟାଲ ୟୁନିଟ୍, ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସୁବିଧା, ଏକ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ପାଇଁ ବହୁଳ ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିରୋପଣ କରେ," ଡକ୍ଟର ଶେଟ୍ଟି କହିଛନ୍ତି । "ଯଦି ଏଠାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରତିରୋପଣ ହୁଏ, ତେବେ ନିବେଶ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ । ସେଥିପାଇଁ BMT ସେବା କିଛି ଉଚ୍ଚ-କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଥାଏ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ:
ପ୍ରତିରୋପଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ଡକ୍ଟର ଶେଟ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଏକ BMT ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ 12-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଯାହା ବିଦେଶରେ 6-7 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ । "କେବଳ ଜଟିଳ ସଂକ୍ରମଣର ଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ । ଏହା ସହିତ କିଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଭାରତରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ । ଆମକୁ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ BMT-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ," ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟାପକ ବୀମା କଭରେଜ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିରୋପଣକୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।