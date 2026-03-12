ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ଯୁବପିଢିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢୁଛି କିଡ୍ନୀ ସମସ୍ୟା
ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଡ୍ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକଙ୍କ ବୟସ 21 ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ବିଶ୍ବ କିଡ୍ନୀ ଦିବସ । ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା କିଡ୍ନୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରେ ବିଶ୍ବ କିଡ୍ନୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ନିଜାମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ଯୁଟ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ ବା NIMSର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କିଡ୍ନୀ ଏବେ ବୟସ୍କଙ୍କ ରୋଗ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।
କିଡ୍ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ବହୁ ଯୁବପିଢି:
NIMS ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନଦାନ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 4,256 ଜଣ ରୋଗୀ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,994 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଡ୍ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ କିଡ୍ନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । କିଡ୍ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 21ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବୋଲି ଚିକିତ୍ସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ବଢୁଛି କିଡ୍ନୀ ସମସ୍ୟା ?
ତେବେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଏହି କିଡ୍ନୀ ବ୍ୟାଧି ପଛରେ କେଉଁ କାରଣ ରହିଛି ? ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା କିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଶର୍କରା, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଡାଇବେଟିସ୍, ପେନ୍ କିଲର୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର, ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଆଣ୍ଟାସିଡର ପ୍ରୟୋଗ ଆଦି କିଡ୍ନୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତର କରି ତୋଳୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରେ ରହିବା, ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ନ ପିଇବା, କିଡ୍ନୀରେ ପଥର, ମୁତ୍ରଦ୍ବାରରେ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଜିନ୍ଗତ କାରଣ ଆଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସଙ୍କେତ:
ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ଯେପରିକି ରାତ୍ରିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଯିବା, ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ କିମ୍ବା ଫେଣ ଦେଖା ଦେବା, ଆଖି, ଗୋଡ଼ ଓ ପାଦ ଫୁଲିବା, ଆଳସ୍ୟ, ଅନିଦ୍ରା ଓ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେବା, ବାନ୍ତି ହେବା, ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଇବା, ପରିସ୍ରା କରିବା ବେଳେ କଷ୍ଟ ହେବା, ବାରମ୍ବାର ଅଣ୍ଟାରେ କଷ୍ଟ, ରକ୍ତଚାପରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶରୀରରେ ବାତ ଦେଖା ଦେବା ଆଦି କିଛି ଜରୁରୀ ସଙ୍କେତ ଅଟେ ।
ସହଜରେ ଜଣାପଡେନି କିଡ୍ନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ:
ଇନାଡୁ ଓ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ NIMSର ନେଫ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡ଼ ଶ୍ରୀଭୂଷଣ ରାଜୁ କହିଛନ୍ତି,"ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅବହେଳା କରାଯାଏ । ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି NIMSରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଡ୍ନୀ ଅକାମୀ ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।"
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ:
ଖରା ଦିନରେ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇବା କିଡ୍ନୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଅନେକ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହୋଇପାରେ । ଶେଷରେ କିଡ୍ନୀ ଅକାମୀ ହୋଇପାରେ । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ପେନ୍ କିଲର୍ ଏବଂ ବଦହଜମୀ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି । ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ କିଡ୍ନୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଟିସୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ।"
କିଡ୍ନୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ:
ଏହି ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀ ପ୍ରତି 3ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କିଡ୍ନୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା (Kidney Function Test) ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବାର୍ଷିକ ଥରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଇନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଧୂମପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 30 ମିନିଟ କୌଣସି ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ଯଥା ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଚାଲିବା ଆଦି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣେଇବା ଉଚିତ ।
"ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣେଇବେ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏପରି ଚିନ୍ତାଜନକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ଭଳି ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଠାରୁ ରୋକିପାରିବା" ବୋଲି NIMSର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ଼ ଶ୍ରୀଭୂଷଣ ରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ।