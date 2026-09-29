World Heart Day: ଅଯଥା ହର୍ଣ୍ଣ ବଜାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ବଢ଼ିପାରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୋଇପାରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍
ପ୍ରତିଦିନ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାର ଚାପ ହୃଦଘାତର କାରଣ ହୋଇପାରେ କି ? ଚାପ ଅଧିକ ହେଲେ ଶରୀରରେ କ’ଣ ହୁଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ।
Published : September 29, 2026 at 3:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯, ବିଶ୍ବ ହାର୍ଟ୍ ଦିବସ (World Heart Day) । ହାର୍ଟ୍ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଭଳି ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ସହ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ଚାପ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ୍ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ସହରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ କାମକୁ ଯିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ଉଚ୍ଚ ହର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ, ଦ୍ରୁତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ଆମ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ । ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ନିରନ୍ତର ହର୍ଣ୍ଣ ବାଜାଇବା କିମ୍ବା ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା କ'ଣ ହାର୍ଟ୍ ଆଟାକର କାରଣ ହୋଇପାରେ କି ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସମୟରେ ଶରୀରରେ କ’ଣ ହୁଏ ?
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ରାଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ‘ଫାଇଟ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍’ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହି ସମୟରେ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ଏବଂ କର୍ଟିସଲ୍ ଭଳି ହର୍ମୋନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଫଳରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିପାରେ । ଯଦି ଏଭଳି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ସହ ନିଦ୍ରା କମ୍ ହେବା, ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବା, ଧୂମପାନ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ହେଉଥିବା ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ ।
କେବଳ ହର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଦୃତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ହଠାତ୍ ଲେନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏତେ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଯେ କାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି । କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚାପ ସହଜରେ କମେ ନାହିଁ ।
ଏପରି କହିଲେ ବଶେଷଜ୍ଞ...
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ହେନୁର ରୋଡ୍ରେ ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ୍ର କାର୍ଡିଓଲୋଜିର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ଆରଏସ୍ ଭେଙ୍କଟେସୁଲୁ କହିଛନ୍ତି," ହାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଲଗାତାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଅନାବଶ୍ୟକ ହର୍ଣ୍ଣ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଅଟକି ରହିବା ଶରୀରକୁ ଲଗାତାର ଚାପରେ ରଖିପାରେ । ତେବେ କେବଳ ହର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯୋଗୁଁ ସିଧାସଳଖ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୁଏ ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ଧୂମପାନ, ମୋଟାପଣ, ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଭଳି ଅନେକ କାରଣ ହାର୍ଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯାଉନଥିବ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ହର୍ଣ୍ଣ ବଜାଇବା ହାର୍ଟ୍ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ, ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ହିଁ ହର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଭଲ ନିଦ୍ରା, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ଧୂମପାନ ନ କରିବା ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ଓ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।