ଆଜି 'ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ': ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି
ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଆମ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଏହାକୁ ବଦଳାଇପାରିବେ ।
Published : October 16, 2025 at 9:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ହେଉଛି 'ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ' । ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୧୬ ଅକ୍ଟୋବରକୁ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ର ଥିମ୍ ରହିଛି 'ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା' । ତେବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କିଭଳି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେନେଇ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୬ ଅକ୍ଟୋବରକୁ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିରାପଦ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ପୋଷକଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିକାଶ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।
ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ:
ଏନେଇ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ବଜାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାହା ଅଧିକାଂଶ ସଠିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ । ସେଥିରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କିପରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନାହେଁ । ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖୁଆଇବା ଦରକାର । ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ସକାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ମିଳିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯଥା ଡାଇବେଟିସ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଦି ରୋଗ ବଢିଥାଏ ।"
ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଖିରୋଧ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ବିନା ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମଣିଷଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବାରମ୍ବାର ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ସେବନ । ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଘରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଉଚିତ ।"
ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ବଢୁଛି:
ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ । ହେଲେ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ପରିବାର ମିଶିକି ଖାଉଥିଲେ ତାହା ଆଉ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଛେ । ବଜାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଖାଦ୍ୟ ଅଟେ । ଏହା ମଣିଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପାନ କରିବା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଅନ୍ୟପଟେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ବଦଳରେ ଘରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ:
ଡାଇଟସିଆନ ତନ୍ମୟୀ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ଛୋଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କ ଶରୀର ତଥା ବିକାଶ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଘରେ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି କରି ଖୁଆଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ କିଭଳି ତେଲ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର