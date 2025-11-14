କାହିଁକି ହୁଏ ଡାଇବେଟିସ ? ବର୍ତ୍ତିବା ଉପାୟ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ
ମଧୁମେହ ରୋଗ ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହେଲାଣି । ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ର କାରଣ, ନିରାକରଣ ଓ ଉପଚାର ।
କଟକ: ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମଧୁମେହ କେବଳ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆସୁଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଶିଶୁ, ଯୁବକ, ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ଗ୍ରାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାରତକୁ ଅବାଞ୍ଛିତ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲର ଉପାଧି ମିଳୁଛି । ଏହାର କାରଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି କି ? ନିତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏହି ରୋଗକୁ ଆହୁରି ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଛି । ଏହି ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ର କାରଣ, ନିରାକରଣ ଓ ଉପଚାର ।
ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି:
ମଧୁମେହ ରୋଗ ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହେଲାଣି । ବିଶେଷକରି ଶିଶୁମାନେ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଶତକଡା 25 ପ୍ରତିଶତ ଶିଶୁମାନେ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରର ଓଜନ ସଠିକ ନ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି । କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ବିଶେଷକରି ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ତଥା ଶରୀର ଓଜନ ସଠିକ ରହୁନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ସଠିକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଏବଂ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ।~ ଡ଼କ୍ଟର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର
ଯୁବପିଢି ପୀଡ଼ିତ:
ଏହାର ସଠିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟିଏ YDR (ୟଙ୍ଗ ଡ଼ାଇବେଟିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର) କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 25 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସ ପିଲାମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଡ଼ାଇବେଟିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବା । ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ରୋଗୀ ପ୍ରାୟ କମ୍ ବୟସରୁ ଏହା କବଳରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ।
ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:
- ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା
- କୋଲଡ୍ରିଂକ୍ସ ପିଇବା
- ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା
- କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବା
- ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବା
- ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା
- କମ୍ ସମୟ ଶୋଇବା
- ନିଶା ସେବନ କରିବା
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା । ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଯଦି ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଛି । ପରିବାରରେ ଏହି ରୋଗର ଇତିହାସ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢି ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି 6 ପ୍ରକାର ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ।
- ଟାଇପ୍ 1
- ଟାଇପ୍ 2
- ମୋନୋଜେନିକ୍ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍
- ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍
- ଅପପୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ (Due to Malnutrition)
- ଲାଇପୋଡ଼ିସ୍ଟ୍ରୋଫି(Lipodystrophy)
ଏହି ରୋଗକୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
- ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
- ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟମ କରିବା
- ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ
ଏପରି ନ କରିଲେ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତକରିଥାଏ । ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲିଭର, କିଡ଼ନୀ, ହାର୍ଟଆଟାକ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି । ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡିଶାରେ ଶତକଡା 12 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତଥା ଚେନ୍ନାଇ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଶତକଡା 20ରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ମଧୁମେହରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଭାରତର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ 15ରୁ 20 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀ 30 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି । ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
