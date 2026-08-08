ETV Bharat / health

ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ: ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଓ ଗୋଲଡେନ୍ ଆୱାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ସଫଳତା

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ଡାକ୍ତର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶର୍ମା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସବପୂର୍ବ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଯୋଜନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।

Learn about the "golden hour" and Prenatal Lactation Planning this World Breastfeeding Week
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 9:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ହିଁ ତାର ରହିବା ଘର ସଜାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରସବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା କରିବାରେ ବ୍ୟଗ୍ର ରୁହନ୍ତି ଅଭିଭାବକ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ହେଉଛି ସ୍ତନ୍ୟପାନ। ନୂଆ ପିତାମାତା ଭାବନ୍ତି ଯେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଏହା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ କେବେ ବି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜନ୍ମ ପରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ । ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସ୍ଥିତ କୋକୁନ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡାକ୍ତର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶର୍ମା ସ୍ତନ୍ୟପାନର ସଠିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

A healthy start for every baby
ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat)

NFHS-5 ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ ହାର ୮୮.୬% ଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍ତରରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧାରୁ କମ୍ ମାତ୍ର ୪୧.୮% ଶିଶୁ ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମା’ର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରସବ ଗୃହର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରସୂତି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପ୍ରସବ-ପୂର୍ବ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପରାମର୍ଶକୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଶର୍ମା ମନେ କରନ୍ତି।

ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ୨୮ ରୁ ୩୬ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମା’ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଚେପ୍ଟା କିମ୍ବା ଭିତରକୁ ପଶି ରହିଥିବା ସ୍ତନାଗ୍ର (Flat or Inverted Nipples), ଛାତିରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, କିମ୍ବା PCOS ଭଳି ହରମୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ଗମ୍ଭୀର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯତ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଯାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗୋଲଡେନ୍ ଆୱାର (ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଘଣ୍ଟା) କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ ।

Ways to support breastfeeding mothers
ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା’କୁ ଲୋଡା ସହଯୋଗ (ETV Bharat)

ଯାହା ହେଉଛି ଜନ୍ମ ପରେ ତୁରନ୍ତ ମା’ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ନଥାଇ ଚର୍ମ ସହ ଚର୍ମର ସଂସ୍ପର୍ଶ । ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ଘଣ୍ଟା କେବଳ ଏକ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତୁରନ୍ତ ଚର୍ମର ସଂସ୍ପର୍ଶ ମା’ ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହରମୋନ୍ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ଯାହା ଗର୍ଭାଶୟକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରକ୍ତସ୍ରାବର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ସେହି ସମୟରେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନର ନିର୍ଗମନକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି।

Breast milk is best for baby
ଶିଶୁ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ମା କ୍ଷୀର (ETV Bharat)

ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଜନ୍ମର ତୁରନ୍ତ ପରେ କୌଣସି ବାଧା ନଥାଇ ଚର୍ମ ସହ ଚର୍ମର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କେବଳ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ହାରକୁ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଶିଶୁର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ଏବଂ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତରକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ମା’ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି "ଗୋଲଡେନ୍ ଆୱାର" ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରସୂତି ଯତ୍ନ ସହିତ, ସ୍ତନ୍ୟପାନର ସଫଳତା ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ଯିଏ ପ୍ରସବ ପରେ ଶରୀରର ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଡାଏଟିସିଆନ ମାନେ ମା’ର ଶରୀର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି।

Support makes a difference
ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯୋଜନା ଅଟେ (ETV Bharat)

ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହିପରି ବ୍ୟାପକ ଯତ୍ନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଶିଶୁର ପ୍ରାଥମିକ ପୋଷଣକୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଆରମ୍ଭରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ।

(ଲେଖିକା ଡାକ୍ତର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ସ୍ଥିତ କୋକୁନ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ଲେଖିକାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ଇଟିଭି ଭାରତର ମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)

Why is breastfeeding important
ସ୍ତନ୍ୟପାନ କାହିଁକି ଜରୁରୀ (ETV Bharat)

TAGGED:

BREASTFEEDING BABY MOTHER
MOTHER AND PREGNANCY JOURNEY
BREASTFEEDING TIPS FOR NEWLY MOTHER
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ
WORLD BREASTFEEDING WEEK 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.