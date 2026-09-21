World Alzheimer's Day: ଭୁଲିଯିବା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ନା ଆଲଜାଇମରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ
ଯଦି ଏପରି ଭୁଲିଯିବା ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦୀନ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା ଜଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଆଚରଣଠାରୁ ଭନ୍ନ ମନେହୁଏ ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ।
Published : September 21, 2026 at 7:41 PM IST
“ମୋ ଚଷମା କେଉଁଠାରେ ? କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି..ଭୁଲିଗଲି..। ମୁଁ ଏକଥା ପୂର୍ବରୁ କହି ସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ…” ଭୁଲିଯିବାର ଏପରି କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଘରେ ହସ ଆଉ ମଜାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଘରେ ବାପା-ମା ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏହାକୁ ଏକ ଅଶ୍ୱସ୍ତିକର ବାକ୍ୟ ‘ଆଜିକାଲି ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି’ ରେ ବୁଝାଇବା ଖୁବ ସହଜ ମନେହୁଏ ।
ହେଲେ ବୟସ ବଢିବା ଏବଂ ଡିମେନ୍ସିଆ ବା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ସମାନ କଥା ନୁହେଁ । ଅନେକ ଭୁଲିଯିବା ଘଟଣା ସହ ବୟସ ବଢିବାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଯଦି ଏପରି ଭୁଲିଯିବା ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦୀନ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା ଜଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଆଚରଣଠାରୁ ଭନ୍ନ ମନେହୁଏ ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ।
ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
କୋଲକାତା ମୁକୁନ୍ଦାପୁରସ୍ଥିତ ନାରାୟଣ ଆର.ଏନ.ଟାଗୋର ହସ୍ପିଟାଲର ନ୍ୟୁରୋଲଜି ବିଭାଗ କନସଲଟାଣ୍ଚ ଡାକ୍ତର ଅରିନ୍ଦମ ଘୋଷ କୁହନ୍ତି, “ଭୁଲିଯିବା ବୟସ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଡିମେନ୍ସିଆ କେବଳ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଡାକ୍ତର ଘୋଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 5.7 କୋଟି ଲୋକ ଡିମେନ୍ସିଆରେ ପୀଡିତ ଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 90 ଲକ୍ଷ ବୋଲି ଆଗଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତ ହଠାତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ନାହିଁ ।
ସେହିପରି ଆମହା (Amaha)ର ବରିଷ୍ଠ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଶିବମ ଗୁପ୍ତା କହନ୍ତି, "ଡିମେନ୍ସିଆରେ ହଠାତ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏନି । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିୟମିତ ଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିବାର ଏବଂ ପରିଜନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ । ସେମାନେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚିଡଚିଡ ହେବା, ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା କିମ୍ବା ଚୁପଚାପ ରହିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।"
ଜଳଖିଆ ଖାଇବା.. ଚାବି ରଖିବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି
ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ନିତିଦିନିଆ ଜିନିଷ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଜଳଖିଆ କଣ ଖାଇଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି । ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଥର ପଚାରିଥାନ୍ତି । କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ।
ଡିମେନ୍ସିଆ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ମୃତି ହ୍ରାସ କେବଳ ଏକ କ୍ଷଣିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ । ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେରଖିବା ପାଇଁ ରୀତିମତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ଚନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ଧୀର ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇ ନ ଥାଏ ।
ପରିଚିତ ସ୍ଥାନରେ ବାଟ ହଜିଯିବା ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ
ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିଚିତ ଜାଗାରେ ବାଟ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ରୋଗ ଚିହ୍ନଟର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ । ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସଂପର୍କରେ ଡାକ୍ତର ଗୁପ୍ତା କୁହନ୍ତି, "ବାରମ୍ବାର ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ନିକଟ ଅତୀତରେ ହେଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୁଲିଯିବା, ପରିଚିତ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଭୁଲ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବା ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ବଜାର, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ପରିଚିତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇପାରେ।"
ତେଣୁ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ପରିବାର ଲୋକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଘୋଷ । ଡାକ୍ତର ଘୋଷ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଏସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟାନକ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ, ଲଜ୍ଜିତ କିମ୍ବା ଆତ୍ମରକ୍ଷାମୂଳକ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ବଦଳରେ ସହାନଭୂତିର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ମନେ ପକଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି
ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ନାମ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆରାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଗ ଚିହ୍ନ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ
ଡକ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ପରବାର ସଦସ୍ୟ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । କାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ।"
ଡକ୍ଟର ଘୋଷ ଶୀଘ୍ର ଡିମେନ୍ସିଆ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହନ୍ତି, "ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କ୍ଷମତାର ହ୍ରାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିପରି ହୃଦଘାତର କାରଣ ହୋଇପାରେ ? ଜାଣନ୍ତୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶରୀର ଏପରି ଦିଏ ହୃଦ୍ଘାତର ପୂର୍ବାଭାଷ, ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ବିଶେଷଜ୍ଞ