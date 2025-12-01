ଭାରତରେ କ'ଣ ରହିଛି HIV ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ? 2030 ସୁଦ୍ଧା AIDS ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଭାରତରେ ନୂଆ HIV ସଂକ୍ରମଣର 49% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଯାହା 2024ରେ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ 1.3 ନିୟୁତ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରାୟ 5% ।
World Aids Day 2025 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ, ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ । ଏହି ଦିବସ HIV ଏବଂ AIDS ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, HIV-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ- (WHO) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ AIDS ରୋଗ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦିଆଯାଏ ।
ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ୨୦୨୫:
ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ (NACO) ଦ୍ୱାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି," ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ଲୋକଙ୍କୁ HIV/AIDS କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଏ । HIV ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ HIV ସଂକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା, ଯେପରିକି ଭାଇରସ୍ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା । ଏକ ସମାଜ ଭାବରେ, ଆମକୁ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, HIV/AIDS ସହିତ ଜଡ଼ିତ କଳଙ୍କ ଏବଂ ଭେଦଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।"
ଭାରତରେ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ 1985 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । HIV ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ଏବଂ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଜାତୀୟ ଏଡ୍ସ ଏବଂ ଏସଟିଡି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NACP) ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ (NACO) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା 1992 ମସିହାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଜାତୀୟ ରଣନୀତି ସମନ୍ୱୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଭାରତରେ HIV ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି :
କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୧୦ରେ ୦.୩୩%ରୁ ୨୦୨୪ରେ ୦.୨୦%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୦.୨୦% ସହିତ, ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ହାର ୦.୭% ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍, ଯାହା ନିମ୍ନ-ସ୍ତରୀୟ ମହାମାରୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ୨୦୧୦ରେ ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣରୁ ୨୦୨୪ରେ ୬୪,୫୦୦କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା NACP ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୧୦ ମୂଳସୀମା ତୁଳନାରେ ୪୯% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହା ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ୪୦% ହ୍ରାସ ହାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଭାରତର ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ (୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୧.୩ ନିୟୁତ) ମାତ୍ର ୫% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ ଥେରାପି (ART) ପ୍ରବେଶର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ।
ଭାରତରେ AIDS ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା:
୨୦୧୦ ମସିହାରେ ୧.୭୩ ଲକ୍ଷରୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୩୨,୨୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଏଡ୍ସ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୮୧.୪୦% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ୧.୮ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଆର୍ଟିର ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଯାହା ୯୪% ଏଆର୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ୯୭% ଭାଇରାଲ ଦମନ ହାର ହାସଲ କରିଛି - ଏଏଚ୍ଆଇଭିରୁ ଏଡ୍ସକୁ ଅଗ୍ରଗତି ରୋକିବାରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏଡ୍ସ ଯୋଗୁଁ ୬.୩୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭାରର ୫% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା ।
ଜାତୀୟ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NACP)
NACP I (1992-1999)
ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାପକ HIV/AIDS ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, HIV ବ୍ୟପିବାକୁ ଧୀର କରିବା ଏବଂ ରୋଗ, ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ AIDSର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ।
NACP II (1999-2006)
ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଭାରତରେ HIV ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ କରିବା । HIV/AIDSକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜାତୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।
NACP III (2007-2012)
2012 ସୁଦ୍ଧା HIV ମହାମାରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଫେରିବା ।ହାଇ ରିସ୍କି ଗ୍ରୁପ (HRGs) ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ, ଯତ୍ନ, ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଏଡସ୍ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୟୁନିଟ୍ (DAPCU) ସ୍ଥାପନ କରିବା ।
NACP IV (2012-2017)
ଏଡ୍ସ ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ମୂଳରୁ ନାଶ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣରେ 50% ହ୍ରାସ (2007 ମୂଳପୃଷ୍ଠା ତୁଳନାରେ) । ସମସ୍ତ PLHIV ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯତ୍ନ, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା AIDSକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ:
HIV/AIDS (ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ, 2017): ଏହା HIV (PLHIV) ସହିତ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଗୋପନୀୟତା ରଖିବା, ପ୍ରତିରୋଧ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା HIV (PLHIV) ସହିତ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ "ଫେରାଇ ଆଣିବା" ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟିରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ ଥେରାପି (ART) ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସାମିଲ କରାଇବା ।
NACP V (2021-2026)
15,471.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସହିତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ-V ଅତୀତର ସଫଳତା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିରୋଧ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ 2030 ସୁଦ୍ଧା HIV/AIDS ମହାମାରୀକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା । ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ 3.3 କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ।
NACP-V ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ?
- ବାର୍ଷିକ ନୂତନ HIV ସଂକ୍ରମଣକୁ 80% ହ୍ରାସ କରିବା (2010 ମୂଳସୀମାଠାରୁ)।
- AIDS-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ 80% ହ୍ରାସ କରିବା (2010 ମୂଳସୀମାଠାରୁ)।
- HIV ଏବଂ ସିଫିଲିସ୍ (ମା'ରୁ ଶିଶୁକୁ)ର ଭୂଲମ୍ବ ପ୍ରସାରଣ ଦୂର କରିବା ।
- ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ STI/RTI ସେବାର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ।
- HIV/AIDS-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ।
- HIV/AIDS ସଚେତନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ।
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା:
NACO ବ୍ୟାପକ ମଲ୍ଟି ମିଡିଆ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ HIV/AIDS ସଚେତନତା ପ୍ରୟାସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାଏ । ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ହୋର୍ଡିଂ, ବସ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍, ସୂଚନା କିଓସ୍କ, ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ IEC ଭ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ।
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG), ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା । ଏହି ତୃଣମୂଳସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ।
ଭେଦଭାବ ବିରୋଧରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଭିଯାନ:
HIV ସହିତ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭେଦଭାବ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ଫଳରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଜଣେ AIDS ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ।
ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି:
HIV ଏବଂ AIDS (ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ, 2017 ଅଧୀନରେ, 34ଟି ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ PLHIV ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୈଷମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରନ୍ତି ।
