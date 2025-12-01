ETV Bharat / health

ଭାରତରେ କ'ଣ ରହିଛି HIV ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ? 2030 ସୁଦ୍ଧା AIDS ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଭାରତରେ ନୂଆ HIV ସଂକ୍ରମଣର 49% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଯାହା 2024ରେ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ 1.3 ନିୟୁତ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରାୟ 5% ।

world aids day 2025
ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 1, 2025 at 2:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

World Aids Day 2025 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ, ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ । ଏହି ଦିବସ HIV ଏବଂ AIDS ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, HIV-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ- (WHO) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ AIDS ରୋଗ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦିଆଯାଏ ।

ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ୨୦୨୫:

ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ (NACO) ଦ୍ୱାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି," ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ଲୋକଙ୍କୁ HIV/AIDS କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଏ । HIV ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ HIV ସଂକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା, ଯେପରିକି ଭାଇରସ୍ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା । ଏକ ସମାଜ ଭାବରେ, ଆମକୁ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, HIV/AIDS ସହିତ ଜଡ଼ିତ କଳଙ୍କ ଏବଂ ଭେଦଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।"

world aids day 2025
ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ (Ministry of Health)

ଭାରତରେ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ 1985 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । HIV ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ଏବଂ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଜାତୀୟ ଏଡ୍ସ ଏବଂ ଏସଟିଡି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NACP) ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ (NACO) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା 1992 ମସିହାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଜାତୀୟ ରଣନୀତି ସମନ୍ୱୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

world aids day 2025
ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ (Ministry of Health)

ଭାରତରେ HIV ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି :

କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୧୦ରେ ୦.୩୩%ରୁ ୨୦୨୪ରେ ୦.୨୦%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୦.୨୦% ସହିତ, ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ହାର ୦.୭% ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍, ଯାହା ନିମ୍ନ-ସ୍ତରୀୟ ମହାମାରୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ୨୦୧୦ରେ ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣରୁ ୨୦୨୪ରେ ୬୪,୫୦୦କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା NACP ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୧୦ ମୂଳସୀମା ତୁଳନାରେ ୪୯% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହା ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ୪୦% ହ୍ରାସ ହାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଭାରତର ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ (୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୧.୩ ନିୟୁତ) ମାତ୍ର ୫% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ ଥେରାପି (ART) ପ୍ରବେଶର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ।

world aids day 2025
ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ (Ministry of Health)

ଭାରତରେ AIDS ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା:

୨୦୧୦ ମସିହାରେ ୧.୭୩ ଲକ୍ଷରୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୩୨,୨୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଏଡ୍ସ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୮୧.୪୦% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ୧.୮ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଆର୍ଟିର ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଯାହା ୯୪% ଏଆର୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ୯୭% ଭାଇରାଲ ଦମନ ହାର ହାସଲ କରିଛି - ଏଏଚ୍ଆଇଭିରୁ ଏଡ୍ସକୁ ଅଗ୍ରଗତି ରୋକିବାରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏଡ୍ସ ଯୋଗୁଁ ୬.୩୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭାରର ୫% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା ।

ଜାତୀୟ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NACP)

NACP I (1992-1999)

ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାପକ HIV/AIDS ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, HIV ବ୍ୟପିବାକୁ ଧୀର କରିବା ଏବଂ ରୋଗ, ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ AIDSର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ।

NACP II (1999-2006)

ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଭାରତରେ HIV ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ କରିବା । HIV/AIDSକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜାତୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ।

NACP III (2007-2012)

2012 ସୁଦ୍ଧା HIV ମହାମାରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଫେରିବା ।ହାଇ ରିସ୍କି ଗ୍ରୁପ (HRGs) ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ, ଯତ୍ନ, ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଏଡସ୍ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୟୁନିଟ୍ (DAPCU) ସ୍ଥାପନ କରିବା ।

NACP IV (2012-2017)

ଏଡ୍ସ ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ମୂଳରୁ ନାଶ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣରେ 50% ହ୍ରାସ (2007 ମୂଳପୃଷ୍ଠା ତୁଳନାରେ) । ସମସ୍ତ PLHIV ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯତ୍ନ, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା AIDSକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ:

HIV/AIDS (ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ, 2017): ଏହା HIV (PLHIV) ସହିତ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଗୋପନୀୟତା ରଖିବା, ପ୍ରତିରୋଧ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା HIV (PLHIV) ସହିତ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ "ଫେରାଇ ଆଣିବା" ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟିରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ ଥେରାପି (ART) ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସାମିଲ କରାଇବା ।

NACP V (2021-2026)

15,471.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସହିତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ-V ଅତୀତର ସଫଳତା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିରୋଧ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ 2030 ସୁଦ୍ଧା HIV/AIDS ମହାମାରୀକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା । ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ 3.3 କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ।

NACP-V ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ?

  • ବାର୍ଷିକ ନୂତନ HIV ସଂକ୍ରମଣକୁ 80% ହ୍ରାସ କରିବା (2010 ମୂଳସୀମାଠାରୁ)।
  • AIDS-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ 80% ହ୍ରାସ କରିବା (2010 ମୂଳସୀମାଠାରୁ)।
  • HIV ଏବଂ ସିଫିଲିସ୍ (ମା'ରୁ ଶିଶୁକୁ)ର ଭୂଲମ୍ବ ପ୍ରସାରଣ ଦୂର କରିବା ।
  • ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ STI/RTI ସେବାର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ।
  • HIV/AIDS-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ।
  • HIV/AIDS ସଚେତନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଛାତିରେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ ହୃଦଘାତ କାରଣ ...

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶୀତଦିନେ କମ୍ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ

ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା:

NACO ବ୍ୟାପକ ମଲ୍ଟି ମିଡିଆ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ HIV/AIDS ସଚେତନତା ପ୍ରୟାସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାଏ । ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ହୋର୍ଡିଂ, ବସ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍, ସୂଚନା କିଓସ୍କ, ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ IEC ଭ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ।

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG), ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା । ଏହି ତୃଣମୂଳସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ।

ଭେଦଭାବ ବିରୋଧରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଭିଯାନ:

HIV ସହିତ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭେଦଭାବ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ଫଳରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଜଣେ AIDS ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ।

ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି:

HIV ଏବଂ AIDS (ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ, 2017 ଅଧୀନରେ, 34ଟି ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ PLHIV ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୈଷମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

INDIA AIDS CONTROL PROGRAMME
NACO
INDIA HIV STATUS
ବିଶ୍ୱ ଏଡସ ଦିବସ ୨୦୨୫
WORLD AIDS DAY 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.