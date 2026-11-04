ଛିଙ୍କ, କାଶ ଓ ଥଣ୍ଡାରେ ହେଉଛନ୍ତି କି ହଇରାଣ ? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପାଇବେ ମୁକ୍ତି...
ଲଗାତାର ଛିଙ୍କ କିମ୍ବା ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ଶୀତଦିନେ କାହିଁକି ବଢ଼େ ଆଲର୍ଜି ସମସ୍ୟା? ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 4, 2026 at 8:27 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆସିବା ସହ ପାଗରେ ଦେଖାଦେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ଛିଙ୍କ, ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା । ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଲଗାତାର ଛିଙ୍କ ହେବା, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା, ନାକ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଆଖି କୁଣ୍ଡାଇବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନେକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥାଏ ।
ଯଦିଓ ଛିଙ୍କ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ବାରମ୍ବାର ଛିଙ୍କିବା, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଭଳି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଏହା 'ଶୀତକାଳୀନ ଆଲର୍ଜି'ର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଶୀତଦିନେ ଆଲର୍ଜିର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:
ଗୋଟିଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବିପଦଜନକ PM2.5 । ଭାରତରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବା ସହିତ, କୁହୁଡ଼ିର ସ୍ତର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବାୟୁରେ PM2.5ର ଘନତା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ । ମଣିଷ କେଶର ଘନତା 70 ମାଇକ୍ରୋମିଟର, ଯେତେବେଳେ ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ମାତ୍ର 2.5 ମାଇକ୍ରୋମିଟର । ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ନାକ ଦେଇ ଫୁସଫୁସରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ।
ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଘରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ହିଟର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯାହା ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହା ସହିତ, ଶୀତଦିନେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଘର ଭିତରେ ବିତାଇଥାଉ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଧୂଳି, ଜୀବାଣୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଛିଙ୍କ, କାଶ ଏବଂ ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ।
କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛି?
ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲର୍ଜିରେ ପୀଡିତ, ସେମାନଙ୍କର ଶୀତଦିନେ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଓସିନୋଫିଲ୍ସ କିମ୍ବା IgE ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ଆଜମା କିମ୍ବା ଆଲର୍ଜିକ୍ ରାଇନାଇଟ୍ସ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଲର୍ଜିର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶୀତଦିନେ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ବାରା ଆଲର୍ଜି ହୋଇପାରେ ।
ଶୀତକାଳୀନ ଆଲର୍ଜିରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ?
ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା: ଧୂଳି ଏବଂ ଛୋଟ ଜୀବାଣୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କାର୍ପେଟ୍, ପରଦା ଏବଂ ସୋଫାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ବାହାର କରନ୍ତୁ: ଘରେ ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ,କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧୂଳି ଜମିଥାଏ ।
ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ: ରୁମ୍ ହିଟର୍ ଏବଂ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟରଗୁଡ଼ିକର ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ: ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଫ୍ଲୁ ଏବଂ ନିମୋନିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟୀକାକରଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଛିଙ୍କ, କାଶ, ନାକରୁ ପାଣି ବହିଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, କଫ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତେବେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ଶରୀରରେ ହାପି ହର୍ମୋନ୍ ବଢାଏ ଏହି 10ଟି ଖାଦ୍ୟ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା, ସୁସ୍ଥ କୋଷ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଫୋଲେଟ୍ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ?
(ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)