ଶୀତ ଋତୁରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ ଆସ୍ଥମା ଏବଂ COPD
ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଆଣିନଥାଏ ବରଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହାକୁ କିପରି ଏଡାଇବା ? ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 2, 2025 at 4:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶୀତ ଋତୁ ଯେତେକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଋତୁ ଶୀତ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ । ଏହି ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନ ସହିତ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା କେବଳ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ନାହିଁ, ବରଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଋତୁରେ ଆସ୍ଥମା ଏବଂ COPD (କ୍ରନିକ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍) ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ । ହଠାତ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା କାଶ ଏବଂ କଫ, ଯାହା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ, ଫୁସଫୁସରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ କାଶ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ।
ଶୀତଦିନେ ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ?
ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ The causes and consequences of seasonal variation in COPD ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ COPD ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଦ୍ବାରା ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଥଣ୍ଡା ପାଗ COPD ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏପରି କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।
ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ:
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପବନ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ସିଧାସଳଖ ଫୁସଫୁସର ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦିଏ ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ଶରୀର ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ:
ପୋଲାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, କେବଳ ଶୀତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଥଣ୍ଡା ସହିତ ଜଡିତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ବୃଦ୍ଧି, ବିଶେଷକରି PM 2.5 ଏବଂ PM 10— ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ କରୁଛି । 2025 ମସିହାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିପୋର୍ଟ (ପ୍ରକୃତି) ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଶୀତଦିନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି COPD ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଗ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ଘରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ:
ଆମକୁ କେବଳ ବାହାର ପରିବେଶରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବଚ୍ଛ ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ । ଶୀତଦିନେ, ଅଧିକାଂଶ ଘର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ଝରକା ବହୁତ କମ୍ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହିଟର, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, ଧୂଆଁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆର୍ଦ୍ରତା ମିଶି ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁକୁ ଆହୁରି କ୍ଷତିକାରକ କରିଥାଏ । ସେହିପରି 2021 ମସିହାରେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ COPD ହେବାର ବିପଦ ପ୍ରାୟ 1 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ବିପଦ ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ:
ସର୍ବୋପରି, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ସକ୍ରିୟତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଏହି ଋତୁରେ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଭାଇରସ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଯଦି ଏହି ଭାଇରସଗୁଡ଼ିକ ଫୁସଫୁସରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଦାହ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଶୀତଦିନେ ଟୀକା, ମାସ୍କ ଏବଂ ଅଧିକ ଭିଡ଼କୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।
(Disclaimer:ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ