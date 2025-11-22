ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ! ଚିନ୍ତାରେ ଥାଲାସେମିଆ ଓ ଗୁରୁତର ପୀଡିତ, ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସଚେତନତା
ରାଜ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରକ୍ତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ବର୍ଷାକୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେତେ । ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ଲାନ ।
Published : November 22, 2025 at 11:24 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷୀୟା ଅଂଶୀ ସାହୁ । ଜନ୍ମରୁ ବର୍ଷକର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଖିଲି ଖିଲି ହସରେ ଘରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ହଠାତ୍ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ପେଟ ଫୁଲିବା, ଜ୍ୱର ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ନେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ । ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଥାଲାସେମିଆ (Thalassaemia) ରୋଗରେ ପୀଡିତ ସେ । ସେବେଠାରୁ ତାକୁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ । ମାସକୁ ପାଖାପାଖି 2 ଥର କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହେଲେ 3ଥର ରକ୍ତ ନେବାକୁ ପଡେ । ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ । ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ।
'ବିନ୍ଦୁଏ ରକ୍ତ ପାଇଁ ହାତ ପତାଇବାକୁ ପଡେ':
ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହାତ ପତାଇବାକୁ ପଡୁଛି ଅଂଶୀଙ୍କ ବାପା ବିଚିତ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ । ଏନେଇ ସେ କୁହନ୍ତି," ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡୁଛି । ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ସରକାର ଯଦି ନିଜେ ରକ୍ତ ଦାନ ଶିବିର କରିବେ ତେବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିବ । ତେବେ ଯାଇ ଥାଲେସେମିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇ ପାରିବ ।"
କଳିଙ୍ଗ ରକ୍ଷକ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ଅଭାବର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକ ସଚେତନତା । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାର କହିଥାନ୍ତି ଥାଲାସେମିଆ ଓ ସିକିଲ ସେଲ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରକାର ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ ।"
ରକ୍ତଦାନ ମହତ ଦାନ:
କୁହାଯାଏ ରକ୍ତଦାନ ମହତ ଦାନ । ଟୋପାଏ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବଞ୍ଚାଇପାରେ ଜୀବନ । ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଆମ ବ୍ଲଡ ସେଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ନୂଆ ସେଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ରକ୍ତ ଦାନ କଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ । ହେଲେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ଲୋକେ । ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସମୟରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପର ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସାଧାରଣ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ ବେଳେ ପଡିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଥାଲାସେମିଆ ଓ ସିକିଲସେଲ ଆନିମିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ତୁଳନାରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।
କେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ ରକ୍ତ:
- ବିଶେଷ ଭାବରେ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓ ୬୦ ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି/ ମହିଳା ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବେ ।
- ରକ୍ତଦାତା କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇନଥିବେ ।
- ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ, ରକ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ, ଏଡ୍ସରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ ଭଳି ରୋଗ ରହିଥିଲେ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
- ରକ୍ତଦାନ କଲେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡିନଥାଏ ।
କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ ରକ୍ତ ରହିଛି, କେମିତି ଜାଣିବେ:
ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ବା ରକ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି । କେଉଁ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପର କେତେ ରକ୍ତ ରହିଛି ତାହା ଜଣାଇଥାଏ ।
- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇ-ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ
- କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇ-ରକ୍ତ କୋଷ ପୋର୍ଟାଲ
ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି:
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ୬ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ୬.୫ - ୭ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ମୋଟ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ରକ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏଚଆଇଭି ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ ବି, ହେପାଟାଇଟିସ ସି ଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ୧% ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହେବା କଥା । ଏହି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରଯିବା କଥା ୬ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ୫.୮୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି । କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସଂଖ୍ୟା:
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୮୮ଟି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ରହିଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ୫୭ , ବେସରକାରୀ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ୨୧ ଟି ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ରେଡକ୍ରସର ୨ ଟି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ରହିଥିବାବେଳେ ପିଏସୟୁରେ ୮ଟି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ମସିହାରେ କେତେ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି :
- ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ମୋଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ୩ ଲକ୍ଷ ୮୨ ହଜାର ୧୨୨ ୟୁନିଟ । ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୭୩ ହଜାର ୭୦୦ ୟୁନିଟ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୦୮ ହଜାର ୪୨୨ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ମୋଟ ୪ ହଜାର ୭୭୧ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୦୪୮ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ।
- ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ମୋଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ୪ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୧୫୩ ୟୁନିଟ । ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୦୯ ହଜାର ୪୦୬ ୟୁନିଟ ଓ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ୭୪୭ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ମୋଟ ୪ ହଜାର ୯୪୨ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ୫୮୧ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ।
- ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ମୋଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ୪ ଲକ୍ଷ ୯୮ ହଜାର ୪୮୨ ୟୁନିଟ । ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୩୪ ହଜାର ୮୬୧ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ୪ ହଜାର ୫୯୬ଟି ରକ୍ତଦାନ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ୨ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୧୪୭ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ।
- ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ୫ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ୩୮୮ ୟୁନିଟ । ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ୮୫୧ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ୪ ହଜାର ୮୨୧ ଟି ରକ୍ତଦାନ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୨୮୯ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ।
- ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୩୬୧ ୟୁନିଟ। ଏହାସହ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୨୯ ହଜାର ୮୧୬ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତଦାନ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ୪ ହଜାର ୭୯୫ ଟି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ୨ ଲକ୍ଷ ୪୨ ହଜାର ୦୭୪ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ।
- ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ୪ ଲକ୍ଷ ୮୨ ହଜାର ୮୪୦ ୟୁନିଟ । ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୩,୨୭,୬୮୪ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ରକ୍ତଦାନ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ୪ ହଜାର ୨୩୦ଟି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ୧ ଲକ୍ଷ ୨୬ ହଜାର ୮୬୬ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ।
ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ 70 ଟଙ୍କା, ଆୟୋଜକଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା:
ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଟି- ଶାର୍ଟ ଓ କ୍ୟାପ ସହିତ ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଶିବିରର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୭୦ ଟଙ୍କା ଓ ଆୟୋଜକମାନେ ରକ୍ତଦାତା ପିଛା ନେବେ ୩୦ ଟଙ୍କା । ପୂର୍ବରୁ ଏହା ୬୦ ଟଙ୍କା -୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ଯାହା ଏବେ ୧୦୦ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ଗାଁ ଗାଁରେ ଶିବିର କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ।"
ରାଜ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ 6 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ:
ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," CHC (କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର) ଅଧୀନରେ ଥିବା ୩ଟି PHC (ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର)ରେ ବାର୍ଷିକ ଦୁଇଟି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ, ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, SHG ସାମିଲ ହେବେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ୧% ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହେବା କଥା । ଏହି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୬ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା କଥା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୫.୮୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି । କାରଣ ଏଠାରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି । ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ କନ୍ଧମାଳର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅଧିକ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାରେ । ଦେବଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କମ ରହୁଛି । "
୧୩ଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ପୃଥକିକରଣ ୟୁନିଟ:
ରାଜ୍ୟ ରକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ରହିଛି ତାହାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖି ହେବ ନାହିଁ । କିଭଳି ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ୧୩ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ରକ୍ତ ପୃଥକିକରଣ ୟୁନିଟ ଅଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୧୬ ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ରକ୍ତ ପୃଥକିକରଣରୁ WBC, RBC, ପ୍ଲେଟଲେଟ ଓ ପ୍ଳାଜମା ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ । କ୍ୟାନ୍ସର, ଡେଙ୍ଗୁ, ଆନେମିଆ, ପୋଡା ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ପୃଥକିକରଣ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ RBC, ପ୍ଳାଜମା, ପ୍ଲେଟଲେଟ, WBC ଦିଆଯାଇଥାଏ ।"
ଖରା ଦିନରେ ରକ୍ତ ଚିନ୍ତା :
ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଖରା ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ରକ୍ତ ଦାନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ।ସେଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଅଧିକ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ । ବିନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ।"
ଅପଡେଟ ହେଉନାହିଁ ଇ-ବ୍ଲଡ଼ ପୋର୍ଟାଲ (E-BLOOD BANK) :-
ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ 2ଟି ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇ- ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇ-ରକ୍ତ କୋଷ ପୋର୍ଟାଲ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ କେଉଁ ବ୍ଲଡ ବ୍ଯାଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପର କେତେ ରକ୍ତ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଅପଡେଟ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁଛନ୍ତି ।"
ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆହ୍ଵାନ :
ରାଜ୍ୟରେ 6 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ସଚେତନତା ତଥା ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏହା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆସି ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର