ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ OATS କେତେ ଦରକାରୀ, କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ? ଜାଣନ୍ତୁ
ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଓଟସ(Oats) ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ବିକଳ୍ପ । ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ।
Published : January 17, 2026 at 4:02 PM IST
Oats Healthy Breakfast ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସକାଳରେ ତରତର ହୋଇ ଅଫିସ ବାହାରିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ନିଜର ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହାରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀର ଉପରେ ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେବେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଜଳଖିଆ ଅପ୍ସନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଟ୍ସ (Oats) ଏକ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି । ଏହା ଭିଟାମିନ, ମିନେରାଲ, ଫାଇବର ଓ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ଏକ ସରଳ ଓ ସହଜ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ ।
ଆପଣ ଓଟ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରିବେ । ଯାହାକି 10ରୁ 15 ମିନିଟ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଓଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଭର୍ତ୍ତି ରଖିବା ସହିତ ଶରୀରକୁ ସାରା ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗଇଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସକାଳେ ଓଟ୍ସକୁ ଜଳଖିଆରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେଉଁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ।
ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
ଆପଣ ଯଦି ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡିତ ତେବେ ଓଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁ ସରଳ ଓ ଲାଭଦାୟକ ବିକଳ୍ପ । ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଏହା ମେଦବହୁଳ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ । ଓଟ୍ସରେ ଥିବା ବିଟା-ଗ୍ଲୁକାନ ଏକ ଗାଢ଼ା ଜେଲ ପରି ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହା ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ।
ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
ଆପଣ ଯଦି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସ୍ବରୁପ । ଓଟ୍ସରେ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଏହା ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥାଏ ଓ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇନଥାଏ । ଏହା ମେଦବହୁଳତାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ।
ତ୍ବଚାକୁ ସତେଜ ରଖେ:
ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଓଟ୍ସ ବହୁ ଉପକାରୀ ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବହୁ ତ୍ବଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ତ୍ବଚାରେ ଏକ୍ଜିମା ଦେଖା ଦେଉଥିଲେ ଓଟ୍ସ ଥିବା ସ୍କିନକେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଆପଣ ତ୍ବଚା ସମ୍ବନ୍ଧିୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତ୍ବଚା ଉପରେ ଓଟ୍ସ ଲଗାଇପାରିବେ ।
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି:
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ବହୁ ଲୋକ ଏନେଇ ବହୁ କଷ୍ଟମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଟ୍ସ ଏପରି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ । ଗବେଷଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଓଟ୍ସ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ ଲକ୍ଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଓ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ କରିଥାଏ ।
ମେଦ ବହୁଳତା ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ କରେ:
ସାରା ବିଶ୍ବରେ ହୃଦ୍ଘାତରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାତ୍ରାଧିକ ମେଦବହୁଳତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ(LDL) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ହୃଦ୍ଘାତ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ସମସ୍ୟା କମ୍ ରହିଥାଏ ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8625765/
Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ । )