ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଲନ କ୍ୟାନସର କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ...
କୋଲନ କ୍ୟାନସରର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ? ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 20, 2025 at 9:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୋଲନ କ୍ୟାନସର, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା,ତାହା ଏବେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ, 20ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ।ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଲନ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ? ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଲନ କର୍କଟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ :
ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ: ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅଭାବ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କୋଲନ କ୍ୟାନସର ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ।
ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଂସ ଖାଇବା, ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା) ଅଭାବ । ଯାହା କୋଲନ କ୍ୟାନସରର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ସ୍ଥୂଳତା ଏବଂ ମଧୁମେହ: ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥୂଳତା ଏବଂ ମଧୁମେହର ବୃଦ୍ଧି ହାର କୋଲନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଧୂମପାନ: କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କୋଲନ କ୍ୟାନସର ରୋଗର ବିପଦ କାରଣ ।
ଜେନେଟିକ୍ କାରଣ: କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୋଲନ କ୍ୟାନସର ଜେନେଟିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ ।
ପରିବେଶଗତ କାରଣ: ପ୍ରଦୂଷଣ, କୀଟନାଶକ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କୋଲନ କ୍ୟାନସରର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ମଳ : ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ କିମ୍ବା ଡାଇରିଆ, ମଳର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ।
ମଳରେ ରକ୍ତ: ମଳରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ହେଉଛି କୋଲନ କ୍ୟାନସରର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ।
ପେଟ ସମସ୍ୟା: କ୍ରମାଗତ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ରାମକ, ଗ୍ୟାସ, ଫୁଲିବା, କିମ୍ବା ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହେବା ।
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ: ମଳତ୍ୟାଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ନ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବା ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ: କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ବିନା ଦ୍ରୁତ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବା ।
ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା: ରକ୍ତହୀନତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାୟୀ ଥକ୍କାପଣ, ଯାହା ଅନ୍ତନଳୀରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେତୁ ହୋଇପାରେ।
ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ’ଣ କରିପାରିବେ?
କୋଲନ କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦ କମାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ପରିହାର କରିବା, ଚାପ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କୋଲନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ । 45 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ନିୟମିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ । ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ।)
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ