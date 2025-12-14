ETV Bharat / health

ଜାପାନ ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବାର ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

'ହାରା ହାଚି ବୁ' ହେଉଛି ଜାପାନ ଲୋକଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ସିକ୍ରେଟ୍ । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିପର ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ?

WHY JAPANESE PEOPLE STAY YOUNG
ଜାପାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷର ରହସ୍ୟ କଣ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 14, 2025 at 9:12 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ, ଆମେ 30 କିମ୍ବା 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦିଏ । ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ଆମର ବଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ? ଯଦି କେହି 100 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହେ, ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁ । ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ? ଜାପାନୀରେ ଲୋକମାନେ କିପରି 100 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି ।

ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର 100 ତମ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ।ଜାପାନୀମାନେ ଏତେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ । ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପନିପରିବା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ମସଲା ଏବଂ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କମ୍ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଋତୁକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ 'ହାରା ହାଚି ବୁ' କୌଶଳକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି । ତେବେ ଏହି 'ହାରା ହାଚି ବୁ' କ'ଣ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ..

'ହାରା ହାଚି ବୁ' କ'ଣ ?

NIH ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଲେଖା ଅନୁସାରେ, 'ହାରା ହାଚି ବୁ' ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ 80 ପ୍ରତିଶତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୁଏ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା। ପେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, 20 ପ୍ରତିଶତ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି "ହାରା ହାଚି ବୁ" । ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କେବଳ 80 ପ୍ରତିଶତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ୍, 20 ପ୍ରତିଶତ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନୀତି ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଜାପାନୀମାନେ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଯେତିକି ସେମାନେ ଆରାମରେ ହଜମ କରିପାରିବେ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜାପାନୀ ମହିଳାମାନେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାନ୍ତି । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖେ ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ । ଜାପାନର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ 90 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଳସ୍ୟକୁ ରୋକିଥାଏ, ପେଟରେ ଭାରୀପଣ ଦୂର କରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜାପାନୀ ଲୋକମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହି ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଆସିଛି ।

"ହାରା ହାଚି ବୁ" ଦ୍ବାରା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇପାରିବେ କି?

କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ "ହାରା ହାଚି ବୁ" ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ । ଓକିନାୱାରର 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ "ହାରା ହାଚି ବୁ"କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେରିକୀୟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଡିସିନରେ ପ୍ରକାଶିତ 2016ର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା କୋଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରହିପାରିବ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରାଯାଇପାରିବ।

ଓଜନ ହ୍ରାସ :

'ହାରା ହାଚି ବୁ' ଆମକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଖାଇବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ । 2015 ରେ 'ଇଟିଂ ବିହେଭିଅର' ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ, ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ପେଟକୁ 20% ଖାଲି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ । ଏହା ଭୋକ ମଧ୍ୟ କମ କରେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ।

ଏହାର ଲାଭ:

ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ଇଟିଂ ଡିସଅର୍ଡରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ,'ହାରା ହାଚି ବୁ' ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ 'ହାରା ହାଚି ବୁ' ଖାଦ୍ୟ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡକ୍ଟର ତରଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ପାଚନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ।

HARA HACHI BU
JAPANESE PEOPLE HEALTH SECRET
JAPANESE EATING HABITS
ହାରା ହାଚି ବୁ
WHY JAPANESE PEOPLE STAY YOUNG

