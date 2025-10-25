ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ରସ, ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା !
ଆପଣ ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ରସ, ମିଳିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା।
Published : October 25, 2025 at 10:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ମଧୁମେହ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତେଣୁ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ପନିପରିବା ରସ ସେବନ କରିବେ, ତେବେ ତାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଞ୍ଚଟି ଏପରି ରସ ବିଷୟରେ ଯାହା ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ।
ମେଥି ପାଣି: ମେଥିକୁ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ଔଷଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧିର କରିଦିଏ ଏବଂ ଶର୍କରାର ଶୋଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଏକ ଚାମଚ୍ ମେଥି ଦାନାକୁ ରାତିସାରା ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପାଣିକୁ ଛାଣି ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମେଥି ଦାନା ମଧ୍ୟ ଚୋବାଇ ପାରିବେ । ଏହାକୁ ନିୟମିତ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ ।
ଡାଲଚିନି ପାଣି: ଡାଲଚିନି କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହାର ଉପାଦାନ ଇନସୁଲିନର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏକ କପ୍ ପାଣିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଡାଲଚିନି ପାଉଡର ଫୁଟାନ୍ତୁ । ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ଛାଣି ଉଷ୍ମ ପିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ସକ୍ରିୟ କରେ ।
ଅଁଳା ରସ: ଅଁଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରପୂର। ଏହା ସୁସ୍ଥ ଅଗ୍ନାଶୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଇନସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଆମଳାରେ କ୍ରୋମିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ଦୁଇ ଚାମଚ ତାଜା ଆମଳା ରସ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ସହିତ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପାରିବେ ।
ଗ୍ରୀନ ଟି' : ଗ୍ରୀନ ଟି' କେବଳ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହର ବିପଦକୁ କମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ଥିବା ପଲିଫେନୋଲ୍ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ଇନସୁଲିନ୍ ର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକ ଚାମଚ ସବୁଜ ଚା ପତ୍ରକୁ ଏକ କପ୍ ଗରମ ପାଣିରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ନାସ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଚିନି ବିନା ଛାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶରୀରକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରେ।
କଲରା ରସ: କଲରା ରସ ପିତା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ଭଳି । ଏଥିରେ ଚାରାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍-ପି ଭଳି ଯୌଗିକ ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଇନସୁଲିନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ କମ କରେ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଅଧ କପ୍ ରସ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ । ସ୍ୱାଦ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସେଓ କିମ୍ବା କାକୁଡି ରସ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ।
ଏହି ସତର୍କତାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ: ଏହି ପାନୀୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି । ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆଲର୍ଜିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ପାନୀୟ ପିଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଏହି ପାନୀୟଗୁଡ଼ିକୁ ଔଷଧର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ ।)
