ଭାରତରେ 10 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ: କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ? କାହିଁକି ବଢୁଛି ଡାଇବେଟିସ୍
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗୋଆରେ ସର୍ବାଧିକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସ୍ନେହା ଭାରତୀ
Published : April 20, 2026 at 1:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସବୁ ବର୍ଗକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ମଧୁମେହ । ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ କାରଣରୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକ ମେଦବହୁଳତା ଓ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ମଧୁମେହର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ।
ତେବେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ଡାଇବେଟିସର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ ?
ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ?
The Lancet Diabetes And Endocrinology ରିପୋର୍ଟ (ଜୁନ 2023) ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ 10 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଟନ୍ତି । ସର୍ବାଧିକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଗୋଆରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଠାରେ 26.4 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ । ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ ରହିଛି । ଗତ 2025ରେ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ‘ଏଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଇଜ୍ ପ୍ରିଭାଲାନ୍ସ ରେଟ୍ (ASPR)ରେ ତାମିଲନାଡୁ ରହିଛି । ଏହାପରେ ଗୋଆ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରହିଛି । ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2023-2025 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠୁ କମ୍ (4.8 ପ୍ରତିଶତ) ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ।
ବଢୁଛି ମଧୁମେହ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ?
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ଏମ.ଏନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଆରେ ସର୍ବାଧିକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ରହିବା କାରଣ ହେଉଛି ସେଠାକାର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଖାଦ୍ୟଭ୍ୟାସ । ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ ଜଡିତ ଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହରାଞ୍ଚଳ, ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରହଣ, ଚିନି, ମଦ୍ୟପାନ । ଏସବୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ବଢିବାର କାରଣ ଅଟେ । ଏଥିସହ ଗୋଆରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା, ସ୍କ୍ରିନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ମଧୁମେହ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡୁଥିବାରୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି ।
ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ଏମ.ଏନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି କିଛି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସହରୀକରଣ, ବ୍ଯାୟାମ କମ୍, ମୋଟାପଣ ଭଳି କାରଣ ରହିଛି । ଏହାବାଦ୍ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, କମ୍ ନିଦ୍ରା, ନିଦ୍ରା ଚକ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କାରଣରୁ ମଧୁମେହର ବିପଦ ବଢି ଯାଇଥାଏ । ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏହାକୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁମେହ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୁଏ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିନଥାଏ । ଫଳରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ
- ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ
- ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାନ୍ତୁ
- ଅଧିକ ଶାରିରୀକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ
ତେବେ ଭୌଗଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଜୀବନଶୈଳୀ ହିଁ ମଧୁମେହରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ ।
National Institutes Of Health ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଗୋଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଅଧିକ ହେବା ପାଇଁ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପରିବେଶ ଜନିତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି ।
- ହାଇରେଟ୍ ଅଫ୍ ଅବୋସିଟି: ଭାରତରେ ମଧୁମେହ ହେବାର ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ମୋଟାପଣ । ନେଚର ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ICMR-INDIAB ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପେଟ ବାହାରିବା, ମେଦ ବହୁଳତା ଅଧିକ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଏସବୁ କାରଣ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ ସହ ଜଡିତ ରହିଥାଏ ।
- ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସହରୀକରଣ: ଗୋଆ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ଅଧିକ ବିକଶିତ ବା ସହରୀକରଣ କହିପାରିବା, ଏଠାକାର ଲୋକେ ଶାରିରୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କମ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏଥିସହ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରୀ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।
- ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ: ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ଠିକ୍ ନରହିବା (ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଓ ଚିନି ଅଧିକ ଖାଇବା) ‘ମେଟୋବଲିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ’ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ । ଏସବୁ ମିଳିତି ହେବା ଫଳରେ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ, ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ ବିପଦକୁ ବଢାଇଥାନ୍ତି ।
- ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ: କେତେକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହା ଜଣାପଡିଛି କି, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ଅଧିକ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବାର କାରଣ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଅଟେ ।
ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯେପରିକି ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି କାରଣରୁ କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅଧିକ ଭାବରେ ସଚେତନତା ରହିଥାଏ । ଏସବୁ କାରଣରୁ ଏଠାରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।
ମଧୁମେହ ରୋଗୀ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ?
ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯେପରିକି ଲୁଣ କମ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ୍, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ, ଆଇସକ୍ରିମଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଉପମା, ପୁରୀ, ବରା ଏସବୁ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଡାକ୍ତର ଶଦ୍ରେୟ କଟିଆର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କହିଛନ୍ତି ଯେପରିକି...
- ମଇଦା
- ବିସ୍କୁଟ
- ରସ୍କ
- ସିଝା ଆଳୁ
- ପାସ୍ତା
- ଚାଉମିନ
- ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍
- ଆଳୁ ଚିପ୍ସ
- ପ୍ରୋଟିନ ବାର୍
- ଆମ୍ବ
- ମୁଢି
- ଅମୃତଭଣ୍ଡା
- ଚକଲେଟ
- କେକ୍ ଓ କୁକିଜ୍
ମଧୁମେହ ଓ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ...
ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ମଧୁମେହ ଓ ରକ୍ତ ଶର୍କରା (ବ୍ଲଡ ସୁଗାର) ସମାନ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଅର୍ଥାତ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସ୍ତର, ଯାହାକି ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ହିସାବରେ ବଦଳି ଥାଏ । ତେବେ ମଧୁମେହ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଇନସ୍ୟୁଲିନ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଇନସ୍ୟୁଲିନ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରେ ନାହିଁ । ଇନସ୍ୟୁଲିନ୍ ଏକ ହର୍ମୋନ ଅଟେ ଯାହା ଶରୀରର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଫଳରେ ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଇନସ୍ୟୁଲିନ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରେନାହିଁ, ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବଢି ଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ମଧୁମେହ ହୋଇଥାଏ । ମଧୁମେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ 200MG/DLଠୁ ଅଧିକ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । 200 MG/DLଠୁ ଅଧିକ ସ୍ତର ଉଚ୍ଚରକ୍ତଚାପର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ।
Medlineplus.GOVT ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବୟସ ହିସାବରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର କେତେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଜାଣନ୍ତୁ..
|ବୟସ ଗ୍ରୁପ
|ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର (mg/dl)
|ସାଧାରଣ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର (mg/dl)
|ଜରୁରୀ ସୂଚନା
|ଶିଶୁ (0ରୁ 3 ବର୍ଷ)
|60-110
|60-180
|ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ସାଧାରଣତ କମିଥାଏ ବା ବଢିଥାଏ । ଖାଲିପେଟରେ ଥିବା ବେଳେ 60ରୁ 110 mg/dl ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ । ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଏହି ସ୍ତର ସାଧାରଣତଃ ବଢିଯାଇଥାଏ
|ପିଲା (3ରୁ 12 ବର୍ଷ)
|70-140
|70-180
|ଏହି ସ୍ତର ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବିଶେଷକରି ପରିବାରରେ ଯଦି କେହି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଥାନ୍ତି
|କିଶୋର (13ରୁ 18 ବର୍ଷ)
|70-140
|70-180
|କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ହର୍ମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଏହା ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ
|ଯୁବବର୍ଗ (19 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ
|70-130
|70-180
|ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଅଧିକ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ । ଖାଲି ପେଟରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର 130 mg/dlରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ