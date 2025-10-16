ETV Bharat / health

ଏହି ଖାଦ୍ୟ କିଡନୀକୁ ଭିତରୁ ସଫା ରଖିବ, ଆଜି ହିଁ ଆପଣାନ୍ତୁ...

କିଡନୀକୁ ଭିତରୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ।

HEALTHY FOOD FOR KIDNEY
HEALTHY FOOD FOR KIDNEY (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 16, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କିଡନୀ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଯାହା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ । କିଡ଼ନୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବା । ଏହା ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବୃକକ୍‌କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରାୟତଃ କଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ ହୁଏ। କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା କେତେକ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ (CKD) ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବାରେ ଏପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କିଡ଼ନୀକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ?

ଲେମ୍ବୁ: ଲେମ୍ବୁ ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଅନେକ ଲୋକ ଏହାର ଖଟା ସ୍ୱାଦ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଲେମ୍ବୁ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟବହାର କରେ ।ଏହା କିଡ଼ନୀକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ। ଏଥିରେ ଥିବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟୋନ ହେବାରେ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଏସିଡିକ୍ ପ୍ରକୃତି ଶରୀରରେ ଏସିଡ୍‌ର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ,ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖେ ।

କାକୁଡ଼ି: କାକୁଡ଼ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ସାଲାଡ୍ ଭାବରେ ଖିଆଯାଉଥିବା କାକୁଡ଼ି ବହୁତ ହାଇଡ୍ରେଟିଂ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ କିଡ୍‌ନୀ ପ୍ରଦାହ କମ୍ ହୁଏ । ଏହା କିଡ୍‌ନୀ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ କାରଣ ଏଥିରେ ପୋଟାସିୟମ୍ କମ୍ ଥାଏ।

ରସୁଣ: ଏପରି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ରସୁଣ ନଥାଏ। ଏହା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ, ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ରସୁଣ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଇମ୍ଫ୍ଲେମାଟ୍ରି ଯୌଗିକରେ ଭରପୂର ଯାହା କିଡ୍‌ନୀ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ଏବଂ ପ୍ରଦାହରୁ ରକ୍ଷା କରେ । ରସୁଣ ଯକୃତ ଏବଂ କିଡ୍‌ନୀରେ ଏନଜାଇମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରେ, ଯାହା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ହଳଦୀ: ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟରେ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଯହା ନିଜର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଏହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଯୋଗ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ହଳଦୀରେ କରକ୍ୟୁମିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଇମ୍ଫ୍ଲେମାଟ୍ରି ଯୌଗିକ ଯାହା କିଡ୍‌ନୀକୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ।

ତରଭୁଜ: ଆପଣଙ୍କ କିଡ୍‌ନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ତରଭୁଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ ରହିଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପରିସ୍ରା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ କିଡ୍‌ନୀରେ ଷ୍ଟୋନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

