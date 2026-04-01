କେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ
କୋଭିଡର ଏକ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ BA.3.2 ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଉଭା ହୋଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।
Published : April 1, 2026 at 8:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି କୋଭିଡର ଏକ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ BA.3.2 ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଉଭା ହୋଇଛି । ଯାହାର ନାମ 'Cicada' ଦିଆଯାଇଛି । 2024 ଶେଷ ଭାଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ହୁହୁ ହୋଇ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ଓମିକ୍ରୋନର ଏକ ନୂଆ ଓ ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସବ୍-ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଯାହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ (ଟିକା)କୁ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ ଦେଇପାରେ । ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନସନCDC) ଅନୁସାରେ, ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଏହା 23ଟି ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
COVID-19କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ଗବେଷଣା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି । ଏହା ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହିଛି । ତେବେ କେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଏବଂ କେଉଁମାନେ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ସେନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ScienceDirectରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, 'AB' କିମ୍ବା 'B' ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ । ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, 'O' ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଅନ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଇରସ୍ରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି 'O' ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ।
'AB' ଏବଂ 'B' ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା । ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ COVID-19 ସମେତ ଅନେକ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ । ତେଣୁ, ଏହି ଦୁଇ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ।
ସିକାଡା କୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ?
ସିକାଡା ଭାରିଆଣ୍ଟର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଓମିକ୍ରନ ଷ୍ଟ୍ରେନ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।
ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଥକ୍କାପଣ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ନାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ।
ଏହାସହ ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ଝାଡ଼ା ହେବା, ସ୍ୱାଦ କିମ୍ବା ଗନ୍ଧ ଜଣା ନପଡ଼ିବା ଭଳି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ।
(Disclaimer: ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ।)