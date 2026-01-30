କେଉଁ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପକୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ?
ଆପଣଙ୍କ ଏହି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ କି ? ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର । ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
Published : January 30, 2026 at 4:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ହିଁ ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି । ଆଜିକାଲି କ୍ୟାନ୍ସର ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଭାରତରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ପେଟର ଭିତର ଆବରଣରେ କର୍କଟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଯାହା ସୁସ୍ଥ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ । ଏହାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କର୍କଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।
ତେବେ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ତୁଳନାରେ ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପର ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ?
ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ A ଏବଂ AB:
ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଚାରି ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଯଥା-: A, B, AB, ଏବଂ O । ରକ୍ତରେ Rh ଫ୍ୟାକ୍ଟରର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଜେନେଟିକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା (RBCs) ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିବଡି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତଥାପି, କିଛି ଅଧ୍ୟୟନରେ, ଗବେଷକମାନେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲାରେ ଏକ ପ୍ୟାଟନ୍ ପାଇଛନ୍ତି । BMC କ୍ୟାନସରରେ 2019ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, A କିମ୍ବା AB ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ।
ଗବେଷଣା କ’ଣ କହୁଛି ?
BMC କ୍ୟାନସରରେ ପ୍ରକାଶିତ 2019 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ AB,O ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନସର ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ O ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ A ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଷ୍ଟୋମାକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା 13 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ AB ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବିପଦ 18 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା । A ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହା ଷ୍ଟୋମାକ କ୍ୟାନ୍ସରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ତଥାପି, ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ A ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ସଂକ୍ରମଣ ଥାଏ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ AB ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ସଂକ୍ରମଣ ଥିଲେ ଏହି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ହେଲେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଧାସଳଖ କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ବଢାଇବ ଏହି ସବୁ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ...
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭିଟାମିନ D ଟାବଲେଟ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ? ଆଜି ହିଁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ...
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ, ସଂକ୍ରମଣ, ଧୂମପାନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ କାରଣ ଦ୍ବାର ହୋଇଥାଏ । ଏସିଆ, ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଭଳି ବିଶ୍ୱର କିଛି ଅଂଶରେ ଲୋକେ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେଣୁ ଏହା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ମୋଟାପଣ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଏହି ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ । )