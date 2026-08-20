ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ କଣ କରିବେ ?
ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସର୍ବାଧିକ ଜରୁରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 20, 2026 at 3:02 PM IST
Child Health Care ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି । ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସର୍ବାଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅଭିପ୍ସା ସିଂ।
ଡାକ୍ତର ଅଭିପ୍ସା ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟାଜଳରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଖେଳିବାକୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବନ୍ୟାଜଳରେ ଥିବା ମଇଳା ପାଣି, ଜୀବାଣୁ, କାଚ କିମ୍ବା ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଘର କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦରକାର ।"
ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ:
ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ, ବିଛା ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଘର ଭିତରକୁ କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ତେଣୁ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନ, ଭଙ୍ଗା ଘର କିମ୍ବା ପାଣି ଜମିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ୱରିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦୂଷିତ ଜଳ ଓ ଜଳବାହିତ ରୋଗର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ… pic.twitter.com/rALlbhNUD4— CMO Odisha (@CMO_Odisha) August 18, 2026
ସାପ କାମୁଡା ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ:
ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସର ବସବର୍ତ୍ତି ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ କାଟିବା, ପାଟିରେ ବିଷ କାଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଜୋରରେ ଦଉଡ଼ି/ରସି ବାନ୍ଧିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନନେଇ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସହ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଡେଙ୍ଗୁର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ମଶାଜନିତ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧାଇବା ଜରୁରୀ ।
ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖୋଲାରେ ନରଖି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଏବଂ ବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସବୁବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ସାମେନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷିତ । ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେଲେ ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ନହେବା ପାଇଁ ORS ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶିଶୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ତାହା ବନ୍ଦ ନକରି ନିୟମିତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ । କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଡାକ୍ତର ଅଭିପ୍ସା ସିଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେତେ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ:
ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏହି ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗୀନ ହୋଇପଡିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ୭୪ଟି ବ୍ଲକର ୧୩୮୧ଟି ଗାଁ’ର ୯.୪୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩.୭୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି । ୫୫୦ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରିତ ଓ ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧,୪୬୧ଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଓ ୮୯ଟି PWS ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳ ଉତ୍ସ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଉତ୍ସର ବିଶୋଧନ ସହ ଜଳର ମାନ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି । ୨୭ଟି ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର, ୬୯ଟି ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଓ ୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ DG ସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ PWS ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଜରିଆରେ ସ୍ଥିତିର ନିରନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ନିଆଯାଉଛି ।
ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ୱରିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଦୂଷିତ ଜଳ ଓ ଜଳବାହିତ ରୋଗର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା କରି ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ବିଭାଗ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାୟସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ପାଇଁ ଲାଗିବ 3 ଦିନ; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ 124ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ, BPPLକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର