ETV Bharat / health

ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ କଣ କରିବେ ?

ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସର୍ବାଧିକ ଜରୁରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

health Care During Floods
ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Child Health Care ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି । ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସର୍ବାଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅଭିପ୍ସା ସିଂ।



ଡାକ୍ତର ଅଭିପ୍ସା ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟାଜଳରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଖେଳିବାକୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବନ୍ୟାଜଳରେ ଥିବା ମଇଳା ପାଣି, ଜୀବାଣୁ, କାଚ କିମ୍ବା ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଘର କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦରକାର ।"

ଡାକ୍ତର ଅଭିପ୍ସା ସିଂ କ (ETV Bharat)



ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ:

ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ, ବିଛା ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଘର ଭିତରକୁ କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ତେଣୁ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନ, ଭଙ୍ଗା ଘର କିମ୍ବା ପାଣି ଜମିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ୍‌ ନୁହେଁ । ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।



ସାପ କାମୁଡା ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ:

ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସର ବସବର୍ତ୍ତି ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ କାଟିବା, ପାଟିରେ ବିଷ କାଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଜୋରରେ ଦଉଡ଼ି/ରସି ବାନ୍ଧିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନନେଇ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସହ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଡେଙ୍ଗୁର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ମଶାଜନିତ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧାଇବା ଜରୁରୀ ।

health Care During Floods
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ କଣ କରିବେ (CMO Odisha)

ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖୋଲାରେ ନରଖି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଏବଂ ବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସବୁବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ସାମେନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷିତ । ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେଲେ ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ନହେବା ପାଇଁ ORS ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶିଶୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ତାହା ବନ୍ଦ ନକରି ନିୟମିତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ । କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଡାକ୍ତର ଅଭିପ୍ସା ସିଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କେତେ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ:

ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏହି ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗୀନ ହୋଇପଡିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ୭୪ଟି ବ୍ଲକର ୧୩୮୧ଟି ଗାଁ’ର ୯.୪୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩.୭୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି । ୫୫୦ଟି ରିଲିଫ୍‌ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରିତ ଓ ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧,୪୬୧ଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଓ ୮୯ଟି PWS ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳ ଉତ୍ସ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଉତ୍ସର ବିଶୋଧନ ସହ ଜଳର ମାନ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି । ୨୭ଟି ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର, ୬୯ଟି ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଓ ୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ DG ସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ PWS ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଜରିଆରେ ସ୍ଥିତିର ନିରନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ନିଆଯାଉଛି ।

ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ:

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ୱରିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଦୂଷିତ ଜଳ ଓ ଜଳବାହିତ ରୋଗର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା କରି ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ବିଭାଗ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାୟସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ପାଇଁ ଲାଗିବ 3 ଦିନ; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ 124ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ, BPPLକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

FLOOD AREA CHILD HEALTH CARE
CHILD HEALTH CARE DURING FLOOD
ବନ୍ୟା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା
CHILD SAFETY DURING FLOOD
ODISHA FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.