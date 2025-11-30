ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ..
ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କି ? ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ।
Published : November 30, 2025 at 4:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା । କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଆସିନଥାଏ । ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ କନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁ ଯେ,ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଦିନର ଥକ୍କାପଣ । କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି ରାତିରେ ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଦ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ନିଦ୍ରା ହେଉଛି ମାନବ ଶରୀରର 'ରିଚାର୍ଜ ମୋଡ୍' । ଯଦି ଆପଣ ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବିଶ୍ରାମ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ପରଦିନ ଆଳସ୍ୟ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ବଭାବିକ । ତେଣୁ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ କେଉଁ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ? ତାହା ଜାଣିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରେ, ଏସିଡିଟି ବଢ଼ାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଭାରି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ?
ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ: ରାତିରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପେଟକୁ ଗରମ କରିପାରେ । ଫଳରେ ଏସିଡିଟି, ଛାତିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଏବଂ ଭାରି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ । ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ନିଦ୍ରାଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ଚକୋଲେଟ୍: ଏହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ କ୍ୟାଫିନ୍ ଏବଂ ଚିନି ଉଭୟ ଥାଏ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଦକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ । ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଫିନ୍ ଥାଏ । ତେଣୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚକୋଲେଟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କଫି ଏବଂ ମୃଦୁ ପାନୀୟ: କଫି, ଥଣ୍ଡା କଫି, ସବୁଜ ଚା, କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ପାନୀୟରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍ ପ୍ରାୟ 6-8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଚା' ଏବଂ କଫିରେ କଫିନ୍ ଏବଂ ଟେନିନ୍ ଥାଏ । କଫିନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଆଇରନ ଉପରେ ଟେନିନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କଫି ଏବଂ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଭଜା ଖାଦ୍ୟ: ରାତିରେ ପନିର, ଛୋଲେ ଭଟୁରେ, ପିଜା, ବର୍ଗର କିମ୍ବା ଭାରି ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଜାରି ରଖେ । ଏହା ଗଭୀର ନିଦକୁ ବାଧା ଦିଏ। ତେଣୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମିଠାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ: କେକ୍, ମିଠା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଚିନିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହି ଚିନି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଶୋଇବାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ରାତିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ?
ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜିନିଷ: ଏକ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର, ଗୋଟିଏ କଦଳୀ, ମୁଠାଏ ବାଦାମ, ଓଡସ୍ ଇତ୍ୟାଦି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଦକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆରାମଦାୟକ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପାରିବେ ।