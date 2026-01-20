ମୋବାଇଲ ନେକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କ'ଣ, କାହିଁକି ହୁଏ ?
ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋବାଇଲ ଚଲାଇବା ଏକ ଆଧୁନିକ ରୋଗ ମୋବାଇଲ୍ ନେକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଯାହାକୁ ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ୍ । ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ଆପେ ତଳୁକୁ ନଇଁ ଯାଉଛି । ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିର କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ନୋଟିଫିକେସନ ଶବ୍ଦ କାନକୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି । ଆଉ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ଆଧୁନିକ ରୋଗକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ଏହା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ନେକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ (Mobile Neck Syndrome) (ଟେକ୍ସଟ୍ ନେକ୍ କିମ୍ବା ଟେକ୍ ନେକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା) ।
କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ?
ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 4.5ରୁ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ । ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ସିଧା ରହିଥାଏ, ଏହା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରେ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ବା ତଳକୁ ନୁଆଁନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହା ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡ ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ଜୟପୁରର ସିକେ ବିର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ (cervical spine) ଉପରେ ଭାରର ପ୍ରଭାବ ବହୁ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ । ମୁଣ୍ଡ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ହେଲେ ବେକ ଉପରେ ଅଧିକ ଭାର ପଡ଼ିଥାଏ ।" 45 ଡିଗ୍ରୀ (ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସହଜ ପୋଜିସନ)ରେ ଏହା ଏପରି ଲାଗେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ବେକ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାର ଓଜନ ଉଠାଉଛି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଭାର ବେକର ମାଂସପେଶୀ, ଲିଗାମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରଭର୍ଟେବ୍ରଲ୍ ଡିସ୍କ ଏବଂ ଫାସେଟ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ । ସମୟ ସହିତ, ଏହି ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବୀ ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ । ଏହା ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, କାନ୍ଧରେ ଦରଜ ଓ ପିଠି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଯାଏ ।"
ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ ?
ମୋବାଇଲ୍ ନେକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ଆମେ ମୋବାଇଲକୁ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଭାବରେ ଦେଖୁ ଓ କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ ଏବଂ ଖରାପ ଏରଗୋନୋମିକ୍ସ । ଫୋନକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଖି ଲେବୁଲରୁ ତଳେ ଧରି ରଖାଯାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ବେକ ଆଉ ଟିକିଏ ତଳକୁ ହୋଇଯାଏ । ବିଶେଷକରି କିଶୋରମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଆନ୍ତି । ବିନା ବିଶ୍ରାମରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଚା ଧରି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ, ଗେମିଂ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ସେସନ୍ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା କମ୍ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବସିବା, ବେକ ଏବଂ କୋର୍ ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଏବଂ ଶୋଇବାର ଭୁଲ ପୋଜିସନ୍ ଫଳରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍କୁଲୋସ୍କେଲାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ବଢ଼ୁଥିବା ଶରୀରରେ, ଏହି ଚାପ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଆଳସ୍ୟ କାଲି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ।
କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋବାଇଲ୍ ନେକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମର ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ଫଙ୍କ୍ସନାଲ ଓ ଠିକ ହେବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ । ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ଯାରେ କିଶୋର ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଚେକିଂର ଆବଶ୍ଯକତା ରହିଛି । କାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଲଗାତାର ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୋଷ୍ଚରାଲ୍ ବିକୃତି, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ବାହୁରେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଅନୁଭବ ହେବା ଅଧିକ ସାଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଡାକ୍ତର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।"
ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରି ଦେଇଥାଏ । ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅଧିକ ବସିଥାଉ, କମ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁ ଏବ୍ଂ କମ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛେ । ଶୋଇବାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବେକକୁ ବହୁତ ସମୟ ବଙ୍କା କରି ମୋବାଇଲ ଚଲାନ୍ତି ।"
ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
- ଦୁଇରୁ ତିନି ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗି ରହିବା
- କାନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେବା
- ସନ୍ତୁଳନରେ ବ୍ୟାଘାତ କିମ୍ବା ମେରୁଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସ୍ନାୟୁରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା
ଏଭଳି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ । ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋନର କମ୍ ବ୍ୟବହର କେବଳ ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତି ସହ ଆମକୁ ଯୋଡିଥାଏ । ଆମ ହାତରେ ଥିବା ଚମକଦାର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ।
