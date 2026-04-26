ଫେରୁଛି 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଡିପଥେରିଆ ; ମାସକରେ ତିନିଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ
Published : April 26, 2026 at 8:11 PM IST
ଡିପଥେରିଆ ଏକ ପୁରୁଣା ତଥା ଭୟଙ୍କର ରୋଗ । ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କିମ୍ବର୍ଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିିଛି । ଗତ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିପଥେରିଆ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ସ୍ଚାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଶଜ୍ଞଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁୟାୟୀ, କିମ୍ବର୍ଲିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏହି ମାମଲା ତିନିଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ହୋଇ ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ପୁଣି ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଶଜ୍ଞଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ଏହି ରୋଗ ଓ କେମିତି ବ୍ୟାପେ ।
ଡିପଥେରିଆ କଣ
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ । ଏହା କୋରିନେବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାମକ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରାମିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେପ ଥ୍ରୋଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଗିିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ।
କେତେ ପ୍ରକାର ଡିପଥେରିଆ
ସାଧାରଣଚଃ 2 ପ୍ରକାର ଡିପଥେରିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଡିପଥେରିଆ ଯାହା ଗଳା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । 2ୟଟି ହେଉଛି କ୍ୟୁଟେନିୟସ୍ ଡିପଥେରିଆ ଯାହାର ଚର୍ମରେ ଗୁରୁତର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କିମ୍ବର୍ଲିରେ ପ୍ରାୟ ତିନି-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମାମଲା ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡିପଥେରିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । 2026ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 80 ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଡିପଥେରିଆର ଲକ୍ଷଣ କଣ
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ୱେବସାଇଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର 2 ରୁ 5 ଦିନ ପରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଙ୍କେତ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି-
- ଗଳା ଏବଂ ଟନସିଲକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଥିବା ଏକ ଘନ, ଧୂସର ପରଦା ଦେଖାଦେଇଥାଏ
- ଗଳାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସହ ସ୍ୱର କର୍କଶ ହୋଇଯାଏ
- ବେକରେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଫୁଲିଯାଏ
- ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ନିଃଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଯାଏ
- ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିଥାଏ
- ଜ୍ୱର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିରହିବା ସହ ଥକ୍କା ପଣ ବଢିଯାଏ
ଡିପଥେରିଆ କାହିଁକି ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ ?
ଡିପଥେରିଆ ବିପଜ୍ଜନକ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟକ୍ସିନ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହା ଟିସୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଗଳାରେ ଏକ ଘନ, ଧୂସର ରଙ୍ଗର ସ୍ୟୁଡୋମେମ୍ବ୍ରାନ୍ ତିଆରି କରେ । ଫଳରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଚ ହୁଏ । ଏହି ଟକ୍ସିନ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ମିଶିଲେ ହାର୍ଟ, ବୃକକ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ପାଇଁ ଜୀବନଘାତକ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର 5ରୁ10 ପ୍ରତିଶତ ।
କେମିତି କରିବେ ରୋଗର ନିରାକରଣ
ଏହି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ତଥା ନିଜ ପରିବାରକୁ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବ ।
ଟିକାକରଣ
ଡିପଥେରିଆ ରୋଗକୁ ଟିକାକରଣ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା । ତେଣୁ ଟିକାକରଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ପିଲାମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ଟିକାକରଣର ଏକ ଅଂଶ ଦେଉଛି ଡିପଥେରିଆ ଟିକା । ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ । ବୟସ୍କମାନେ ବୁଷ୍ଟର ଡ଼ୋଜ ନେବାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ । ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଡିପଥେରିଆ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଲକ୍ଷଣକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଯଦି କାହାର ଅଜବ ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି କିମ୍ବା କ୍ରମାଗତ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିପଦକୁ ଏଡାଇ ଦେଇ ପାରିବେ । ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ । କାଶିବା କିମ୍ବା ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ । ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ଷତର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷତ ହେଲେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
-ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
(ଡିସକ୍ଲମର-ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିନେବା ଠିକ ହେବ ।)
