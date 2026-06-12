ଆପଣ କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ଖାଦ୍ୟ...
କେଶ ଝଡ଼ିବା ରୋକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
Published : June 12, 2026 at 3:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।ଲୋକମାନେ ଘନ କେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସିରମ୍, ସାମ୍ପୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ କିଣି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି । ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୁଏନି । ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିନା କାରଣରେ କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି ।
ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ।କେଶ ଝଡ଼ିବା ରୋକିବା ଏବଂ ଘନ କେଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯାହା କେଶକୁ ଭିତରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଅଣ୍ଡା: କେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ସବୁଠାରୁ ଭଲ । ଆମର କେଶ କେରାଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରୋଟିନରୁ ତିଆରି । NCBI ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରୋଟିନ୍ କେଶ ମୂଳକୁ ମଜବୁତ କରେ । ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବରୁ କେଶ ପତଳା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଝଡ଼ିପାରେ। ଅଣ୍ଡାରେ ବାୟୋଟିନ୍ ଭରପୂର, ଏକ B ଭିଟାମିନ୍ ଯାହା କେରାଟିନ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ । ଏଥିରେ ଥିବା ଜିଙ୍କ୍ ଏବଂ ସେଲେନିୟମ୍ କେଶକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ କେଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ । ଆପଣ ଏହାକୁ ଜଳଖିଆରେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଭାବରେ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ସହିତ ଆମଲେଟ୍ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ ।
ପାଳଙ୍ଗ ସାଗ: ପାଳଙ୍ଗ ସାଗରେ ପ୍ରଚୁର ଆଇରନ୍, ଫୋଲେଟ୍, ଭିଟାମିନ୍ A ଏବଂ C ରହିଥାଏ। ଏହା ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ମହିଳାମାନଙ୍କ କେଶ ଝଡ଼ିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ପାଳଙ୍ଗରେ ଥିବା ଆଇରନ୍ କେଶ ମୂଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।ଏହା ଶରୀରକୁ ଆଇରନ୍ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କୋଲାଜେନ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, କେଶ ଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରେ । ଆପଣ ପାଳଙ୍ଗ ସାଗକୁ ସାଲାଡରେ ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଭାଜି କରି ଖାଇପାରିବେ । ତେବେ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଭିଟାମିନ C ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭିଟାମିନ C ଶରୀରକୁ ଆଇରନ୍ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ମାଛ: ସାଲମନ, ସାର୍ଡିନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକେରେଲ୍ ଭଳି ମାଛରେ ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଭରପୂର। ଓମେଗା-୩ ଏସିଡ୍ ଛିଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରଦାହ କମ୍ କରେ ଏବଂ କେଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା କେଶକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ତେଲ ଏବଂ ଚମକ ପ୍ରଦାନ କରେ। 2023 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ମାଛରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ D ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ B କେଶର ଘନତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ମାଛକୁ ଭାଜିବା ଅପେକ୍ଷା ସିଝାଇ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଲ୍ କରିବା ଖାଇବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ।
ବାଦାମ ମଞ୍ଜି: ବାଦାମ, ଚିଆ ଏବଂ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଶ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ହୋଇଥାଏ । ବାଦାମରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ E ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଯାହା କେଶ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ । କଖାରୁ ବିହନରେ ଥିବା ଜିଙ୍କ୍ କେଶ ଟିସୁ ମରାମତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଜିଙ୍କ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେଶ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ କେଶ ଝଡ଼ିପାରେ ।
ମିଠା ଆଳୁ: ମିଠା ଆଳୁ ବିଟା-କ୍ୟାରୋଟିନରେ ଭରପୂର। ଆମ ଶରୀର ଏହାକୁ ଭିଟାମିନ୍ Aରେ ପରିଣତ କରେ । ଭିଟାମିନ୍ A ମୁଣ୍ଡରେ ସେବମ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କଣ୍ଡିସନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କେଶକୁ ଶୁଖିବାରୁ ରୋକେ । ଏହା କେଶର ଘନତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ କେଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ।
ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଇରନ୍ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଚର୍ବିରେ ଭରପୂର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 3ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ । କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।