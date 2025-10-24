ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ 'ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର'
ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ ପେଟ ଘା' କିମ୍ବା 'ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର'। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ କାରଣ
Published : October 24, 2025 at 2:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ପେଟରେ ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ପେଟରେ ଘା' ହେବା ଭଲି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଯାହାକୁ 'ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଜୀବାଣୁ କିମ୍ବା ନନଷ୍ଟେରୋଏଡାଲ୍ ଆଣ୍ଟି-ଇମ୍ଫ୍ଲା ମେଟରୀ ଔଷଧ (NSAIDs) ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରଣ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ...
ପେଟ୍ ଘା' କିମ୍ବା ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର କ'ଣ?
ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ରାଜଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି," ପେଟ ଘା', ଯାହାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଘା' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ପେଟ ଆସ୍ତରଣରେ ଘା' ଅଟେ । ଏହି ଘା' ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଏନଜାଇମ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଜ୍ୱଳନ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପେଟ ଘା' ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଏସିଡ୍ ପେଟ ଆସ୍ତରଣକୁ କ୍ଷତି କରେ।
ପେଟ ଘା’ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ?
ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ପେପ୍ଟିକ୍ ଘା’ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଜୀବାଣୁ କିମ୍ବା ନନ୍ ଷ୍ଟେରଏଡାଲ୍ ଆଣ୍ଟି-ଇମ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ଔଷଧ (NSAIDs) ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ । ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଏକ ଜୀବାଣୁ ଯାହା ପେଟର ମ୍ୟୁକସ୍ ଝିଲ୍ଲୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ,ଏବଂ ଏସିଡ୍ ପେଟ କାନ୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଲସର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।"
ବ୍ୟଥା ନିବାରଣ ବଟିକାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର: ଆସ୍ପିରିନ୍ ଏବଂ ଆଇବୁପ୍ରୋଫେନ୍ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରଣ ଔଷଧର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପେଟର ଆସ୍ତରଣକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ, ଯାହା ଅଲସର ହୋଇପାରେ।
ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ: ଲଙ୍କା, ମସଲା ଏବଂ ଜଙ୍କଫୁଡ୍ ପେଟ ଆସ୍ତରଣକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଅଲସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା: ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚାପ ଶରୀରରେ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଅଲସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଧୂମପାନ: ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଧୂମପାନ ପେଟ ଆସ୍ତରଣକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଯାହା ଅଲସର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ପେଟ ଘା’ର ଲକ୍ଷଣ ?
ପେଟରେ ପୋଡ଼ାଜଳା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା: NHS.UK ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସାଧାରଣତଃ ଖାଇବା ପରେ କିମ୍ବା ଭୋକ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ, ଯାହା ପେଟ ଘା’ର ଲକ୍ଷଣ ।
ପେଟରେ ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା : ପେଟରେ ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ଗଳା ଏବଂ ଛାତିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ ଏକ ଘା’ର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ବାନ୍ତି ଅନୁଭବ: ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ହେବା କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ଏକ ଘା’ର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ: ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏକ ଘା’ର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
କଳା ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ା କଳା କିମ୍ବା ରକ୍ତାକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ୍ ।
ପେଟରେ ଘା’କୁ କିପରି ରୋକାଯିବ ?
ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ରାଜଗୋପାଳ କୁହନ୍ତି ଯେ, କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ପେଟ ଘା’କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ । ହାଲୁକା, ସହଜରେ ହଜମ ହେଉଥିବା ଏବଂ କମ୍ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା । ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା । ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଔଷଧ, ବିଶେଷକରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ।
କେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ?
ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ତୀବ୍ର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଳରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ତେବେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅଲସରର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ଏହା ଘାତକ ହୋଇପାରେ ।