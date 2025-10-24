ETV Bharat / health

ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ 'ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର'

ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ ପେଟ ଘା' କିମ୍ବା 'ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର'। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ କାରଣ

WHAT CAUSES STOMACH ULCERS
WHAT CAUSES STOMACH ULCERS (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ପେଟରେ ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ପେଟରେ ଘା' ହେବା ଭଲି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଯାହାକୁ 'ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଜୀବାଣୁ କିମ୍ବା ନନଷ୍ଟେରୋଏଡାଲ୍ ଆଣ୍ଟି-ଇମ୍ଫ୍ଲା ମେଟରୀ ଔଷଧ (NSAIDs) ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରଣ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ...

ପେଟ୍ ଘା' କିମ୍ବା ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର କ'ଣ?

ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ରାଜଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି," ପେଟ ଘା', ଯାହାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଘା' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ପେଟ ଆସ୍ତରଣରେ ଘା' ଅଟେ । ଏହି ଘା' ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଏନଜାଇମ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଜ୍ୱଳନ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପେଟ ଘା' ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଏସିଡ୍ ପେଟ ଆସ୍ତରଣକୁ କ୍ଷତି କରେ।

ପେଟ ଘା’ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ?

ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ପେପ୍ଟିକ୍ ଘା’ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଜୀବାଣୁ କିମ୍ବା ନନ୍ ଷ୍ଟେରଏଡାଲ୍ ଆଣ୍ଟି-ଇମ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ଔଷଧ (NSAIDs) ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ । ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଏକ ଜୀବାଣୁ ଯାହା ପେଟର ମ୍ୟୁକସ୍ ଝିଲ୍ଲୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ,ଏବଂ ଏସିଡ୍ ପେଟ କାନ୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଲସର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।"

ବ୍ୟଥା ନିବାରଣ ବଟିକାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର: ଆସ୍ପିରିନ୍ ଏବଂ ଆଇବୁପ୍ରୋଫେନ୍ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରଣ ଔଷଧର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପେଟର ଆସ୍ତରଣକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ, ଯାହା ଅଲସର ହୋଇପାରେ।

ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ: ଲଙ୍କା, ମସଲା ଏବଂ ଜଙ୍କଫୁଡ୍ ପେଟ ଆସ୍ତରଣକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଅଲସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା: ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚାପ ଶରୀରରେ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଅଲସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଧୂମପାନ: ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଧୂମପାନ ପେଟ ଆସ୍ତରଣକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଯାହା ଅଲସର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

ପେଟ ଘା’ର ଲକ୍ଷଣ ?

ପେଟରେ ପୋଡ଼ାଜଳା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା: NHS.UK ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସାଧାରଣତଃ ଖାଇବା ପରେ କିମ୍ବା ଭୋକ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ, ଯାହା ପେଟ ଘା’ର ଲକ୍ଷଣ ।

ପେଟରେ ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା : ପେଟରେ ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ଗଳା ଏବଂ ଛାତିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ ଏକ ଘା’ର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ବାନ୍ତି ଅନୁଭବ: ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ହେବା କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ଏକ ଘା’ର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ଓଜନ ହ୍ରାସ: ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏକ ଘା’ର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

କଳା ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ା କଳା କିମ୍ବା ରକ୍ତାକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ୍ ।

ପେଟରେ ଘା’କୁ କିପରି ରୋକାଯିବ ?

ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ରାଜଗୋପାଳ କୁହନ୍ତି ଯେ, କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ପେଟ ଘା’କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ । ହାଲୁକା, ସହଜରେ ହଜମ ହେଉଥିବା ଏବଂ କମ୍ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା । ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା । ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଔଷଧ, ବିଶେଷକରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ।

କେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ?

ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ତୀବ୍ର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଳରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ତେବେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅଲସରର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ଏହା ଘାତକ ହୋଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ହୋଇପାରେ ଘାତକ ରୋଗର କାରଣ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପ୍ରତିଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ଦିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କାର ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଚିକ ପାଣି ବୋତଲ ରଖୁଛନ୍ତି କି ? ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା

TAGGED:

SYMPTOMS OF STOMACH ULCERS
PEPTIC ULCER OR GASTRIC ULCER
PREVENTIVE OF PEPTIC ULCER
SYMPTOMS OF PEPTIC ULCER
WHAT CAUSES STOMACH ULCERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.