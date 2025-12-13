କେଶ ଝଡ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ? ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ...
Published : December 13, 2025 at 12:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କି ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । କେଶ ଝଡ଼ିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ, ମାନସିକ ଚାପ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କେଶରେ ରାସାୟନିକ ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଆପଣାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନହୁଏ । ତେବେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏହା ଶରୀରରେ କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ । ଏନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କଟିୟାର (MBBS, MD) ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି," କେଶ ଝଡ଼ିବାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । କେଶ ଝଡ଼ିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ, ଚାପ , ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କେଶରେ ରାସାୟନିକ ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ।"
To cure hair fall the first step is to investigate.— Dr SHRADDHEY KATIYAR (@Wegiveyouhealt1) June 13, 2025
The top 5 tests:
1️⃣Vit B12
2️⃣Vit D3
3️⃣Extended Thyroid profile.
4️⃣Serum Iron and ferritin
5️⃣DHEA -S.
ଭିଟାମିନ୍ B12 ପରୀକ୍ଷା :
ଭିଟାମିନ୍ B12 ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସୁସ୍ଥ କେଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ । ଆପଣଙ୍କ କେଶର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଂଶ - ଶାଫ୍ଟ - ମୁଖ୍ୟତଃ କେରାଟିନରୁ ତିଆରି, ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ତନ୍ତୁମୟ ରୂପ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କେଶ ଫଲିକିଲର ମୂଳରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେଶର ମୂଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ । ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷ କେଶ ଫଲିକିଲର ଜୀବନ୍ତ ଅଂଶକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା, ଆପଣଙ୍କ କେଶ ସାଧାରଣତଃ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ।
ଭିଟାମିନ୍ D3:
ଭିଟାମିନ୍ D3 କେବଳ ଭିଟାମିନ୍ A, B12 ପରି ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ଏକ ହରମୋନ୍ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଭିଟାମିନ୍ D3 କେରାଟିନୋସାଇଟ୍ସ ନାମକ ଚର୍ମ କୋଷରେ ମେଟାବୋଲିଜାଇଜ୍ ହୁଏ। ଚର୍ମ ମରାମତି, ମାଂସପେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କେଶ ଫଲିକିଲ୍ ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେରାଟିନୋସାଇଟ୍ସ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କ କେଶ କେରାଟିନୋସାଇଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ କେରାଟିନୋସାଇଟ୍ସରୁ ତିଆରି । କେରାଟିନୋସାଇଟ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ସ୍ତରର ଠିକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଫଲିକିଲ୍ ଅବସ୍ଥିତ । ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ D3 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବ ।
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଥାଇରଏଡ୍:
ଥାଇରଏଡ୍ କେଶ ଝଡ଼ିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ୍ (T3, T4) ରେ ଅସନ୍ତୁଳନ, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ (ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜ୍ମ) ଥାଇରଏଡ୍ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ । ଏହା କେଶ ଫଲିକିଲ୍ସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା କେଶ ଝଡ଼ିବା, ପତଳା ହେବା, ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ ଭଙ୍ଗୁରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଥାଇରଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
ସେରମ୍ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଫେରିଟିନ୍:
କେଶକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ଘନ ରଖିବାରେ ଆଇରନ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କେଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିବହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଧୋଇବା ସମୟରେ କେଶ ଅଧିକ ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଏ ।
DHEA:
ଡିହାଇଡ୍ରୋଏପିଆଣ୍ଡ୍ରୋଷ୍ଟେରନ୍ (DHEA) ହେଉଛି ଏକ ହରମୋନ୍ । ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଡ୍ରେନାଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ଏହା ଏକ ଜୈବିକ ବାୟୋକେମିକାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ବ୍ଲକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକୁ ଶରୀର ଯଥାକ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଯୌନ ହରମୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ DHEA ସ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୟସ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ । DHT ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ହରମୋନ୍ର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କେଶ ଫଲିକିଲ୍ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରେ ଏବଂ କେଶ ଝଡ଼ିପାରେ । ଏହା ବିଶେଷକରି ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନେଟିକ୍ ଆଲୋପେସିଆ, ଯାହାକୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ ।