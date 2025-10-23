ETV Bharat / health

ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ହୋଇପାରେ ଘାତକ ରୋଗର କାରଣ !

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

CAUSES ANKLES TO SWELL
CAUSES ANKLES TO SWELL (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହାପ୍ରାୟ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ତେବେ କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା... ଗୋଡ଼ର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମିବା ଦ୍ବାରା ଏପରି ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସିବା, ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଭଳି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା, ଯକୃତ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟ ଫୁଲି ଥାଏ ।ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ବଳ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ।

ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍:

ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ରକ୍ତ ନଳୀରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ । ଫଳରେ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ପେଟରେ ଫୁଲା (ଏଡିମା) ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନାହିଁ । AHA ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟରେ ରକ୍ତ ପମ୍ପିଂ କରିବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ପାଦରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ପ୍ରାୟତଃ ହୃଦଘାତର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ।

ରକ୍ତ ଜମାଟ:

ରକ୍ତ ଜମାଟ, ଯାହାକୁ ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଗୋଡ଼ର ଶିରାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରେ ଏବଂ ହାର୍ଟରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଡିପ୍ ଶିରା ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍ (DVT) ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା । ଯଦି ଜମାଟ ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ । DVT ପ୍ରଭାବିତ ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଲା, ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ-ଥ୍ରୋମ୍ବୋଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ନାମକ ସ୍ଥାୟୀ ଫୁଲା ହୋଇପାରେ । ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ଗର୍ଭାବସ୍ଥା:

ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ, ଶରୀର ବଢ଼ୁଥିବା ଭ୍ରୁଣକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ରକ୍ତ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଗୋଡ଼, ପାଦ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ହାତରେ ହାଲୁକା ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଶେଷ ତିନି ମାସ ପେଲଭିସର ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ ଫୁଲାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ଫୁଲା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ କିମ୍ବା ହାତରେ ଫୁଲା ପ୍ରିଏକ୍ଲାମ୍ପସିଆ ନାମକ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଯାହା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ।

କିଡନୀ ରୋଗ:

କିଡନୀ ଶରୀରରେ ତରଳ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କ୍ରନିକ୍ କିଡନୀ ରୋଗ (CKD)ରେ, କିଡନୀ ଧିରେ ଧିରେ ରକ୍ତରୁ ଅପଚୟ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତରଳ ଫିଲ୍ଟର କରିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇଥାଏ । ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ତରଳ ଜମା ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଲା ଦେଖାଯାଏ । NCBI ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, କ୍ରନିକ୍ କିଡନୀ ରୋଗ, କିମ୍ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୃକକ୍ ରୋଗ, ଏଡିମା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ଯକୃତ ରୋଗ:

ଯକୃତ ଆଲବୁମିନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ରକ୍ତ ନଳୀରେ ତରଳ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସିରୋସିସ୍ କିମ୍ବା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଯକୃତ କ୍ଷତି ଆଲବୁମିନ୍ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଟିସୁରେ ତରଳ ଲିକ୍ ହୁଏ। ଏହା ଗୋଡ଼, ପାଦ ଏବଂ ପେଟରେ ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜ୍ମ:

ଏକ ଅପରିଷ୍କାର ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ କୁ ଧୀର କରିଦିଏ, ଯାହା ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ସନ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହା କଠିନତା ଏବଂ ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜ୍ମ ମଧ୍ୟ ଟିସୁରେ ତରଳ ପ୍ରତିଧାରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ, ଲୁଣ ଗ୍ରହଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ମଧୁମେହ:

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ବିଶେଷକରି ତଳ ଅଙ୍ଗରେ। ଏହା ଗୋଡ଼ରେ ତରଳ ପ୍ରତିଧାରଣ ଏବଂ ଫୁଲା ହୋଇପାରେ। ମଧୁମେହ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଫୁଲା ସ୍ନାୟୁ କ୍ଷତି, ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅଲସରର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।

