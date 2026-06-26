ETV Bharat / health

ବର୍ଷା ଦିନେ ଜମାରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ; ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଜଣ୍ଡିସ ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ...

ବର୍ଷା ଦିନରେ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ନଚେତ ହୋଇପାରେ ଜଣ୍ଡିସ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ?

EARLY SIGNS OF JAUNDICE
ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କଣ ? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଯାହା ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି ଋତୁରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଖରାପ ପରିବେଶଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କିଡନୀ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

ବିଶେଷକରି, ଦୂଷିତ ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ E ଭଳି କିଡନୀ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ପରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେବାରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ?

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଣ୍ଡିସରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ?

ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ : ଆମେ ପିଉଥିବା ପାଣି ସର୍ବଦା ସଫା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରାପଦ ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କଲେରା, ଟାଇଫଏଡ୍, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଡାଇରିଆ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପୁରା ପରିବାରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କେବଳ ଫିଲ୍ଟର କିମ୍ବା ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।

୨୦୧୬ ମସିହାରେ, ଶିମଲା ନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୂଷିତ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବଙ୍କ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।

ଖାଦ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଘରେ ସର୍ବଦା ସତେଜ ଏବଂ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ୍ । ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଖାଦ୍ୟ ଯଥା:- ଚାଟ୍, ପାଣି ପୁରୀ, ଫଳ ଏବଂ ସାଲାଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି.. ଖାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୂଷିତ ପାଣିରେ କିମ୍ବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଇପାରେ । ଯେ କୌଣସି ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

ନିୟମିତ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବା : ଘରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ନିୟମିତ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କାହାର ଟୁଥବ୍ରସ୍, ରେଜର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହାସହି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।

କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁସାରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଜଣ୍ଡିସର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ସେହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...

  • ଭୋକ ନ ଲାଗିବା
  • ବାନ୍ତି କରିବା
  • ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା
  • ଜ୍ୱର ହେଉଛି
  • ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ହେବା
  • ଫିକା ଝାଡ଼ା
  • ଆଖି ଏବଂ ଚର୍ମର ଧଳା ଅଂଶ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା
  • ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା
  • ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ
  • କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଥିବା ଚମଡ଼ା
  • ଓଜନ ହ୍ରାସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ 2ରୁ 3ଟି ନିମ୍ବ ପତ୍ର; ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା...

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସମସ୍ୟା !

( Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।)

TAGGED:

PREVENTION OF JAUNDICE
HEALTH DURING MONSOON JAUNDICE
ଜଣ୍ଡିସ
CAUSES OF JAUNDICE
EARLY SIGNS OF JAUNDICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.