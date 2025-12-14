ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଔଷଧ ସେବନ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ହୋଇପାରେ ପାର୍ଶ୍ୱପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ମେଦବହୁଳତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ହ୍ରାସକ ବଟିକା କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି କି ? ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶରୀରକୁ କରିପାରେ ଦୁର୍ବଳ ।
Published : December 14, 2025 at 10:50 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ମେଦବହୁଳର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଓଜନ ବଢ଼ିବା ପରେ, ତାହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ।ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ଅନେକ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ଆଶାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଓଜନ ହ୍ରାସକ ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତି । ହେଲେ ଏନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଓଜନ ହ୍ରାସର ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପତଳା କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭିତରରୁ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ । କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଶ୍ୱପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ।
ଦ୍ରୁତ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଔଷଧ କିପରି କାମ କରେ ?
ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କିଛି ଓଜନ ହ୍ରାସକ ଔଷଧ (ଯେପରିକି GLP-1-ଆଧାରିତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିମ୍ବା ବଟିକା) ଶରୀରରେ ହରମୋନଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତି ଯାହା ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ହଜମକୁ ମନ୍ଥର କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କମ୍ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଦ୍ରୁତ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୁଏ। ତଥାପି, ଡାକ୍ତରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ମଧୁମେହ, ସ୍ଥୂଳତା କିମ୍ବା ହୃଦରୋଗ ଭଳି ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଲେଖନ୍ତି । ବିପଦ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଓଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ।
ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ ଔଷଧର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ?
ହାର୍ଭାର୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବଳ ଶରୀରର ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମାଂସପେଶୀ ଟିସୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏହି ମାଂସପେଶୀ ହ୍ରାସ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହାକୁ "ଓଜେମ୍ପିକ୍ ବାଟ୍" କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ହିପ୍ସ ଏବଂ ଜଙ୍ଘରେ ମାଂସପେଶୀର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ଦୁର୍ବଳତାର ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗିଡ଼ିପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ, ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଆହୁରି ଅନେକ ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, ଯେପରିକି ବାନ୍ତି ଏବଂ ବାନ୍ତି, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ପାଚନ ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ, ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତି, ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ନମନୀୟତା ବ୍ୟାୟାମ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଯାହା ସନ୍ତୁଳନକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦିଏ।
ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
- ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ବିନା ଏହି ଔଷଧ କିଣିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ, ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ବିନା କୌଣସି ଓଜନ ହ୍ରାସ ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଜରୁରୀ।
- ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଂସପେଶୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
- ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ 3 ରୁ 4 ଥର ଓଜନ ତାଲିମ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ତାଲିମ କରନ୍ତୁ।
- ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଔଷଧକୁ କେବେବି ଏକ ଫ୍ୟାସନ୍ କିମ୍ବା "ସର୍ଟକଟ୍" ଭାବରେ ଭାବୁନାହିଁ। ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ।
- ମନେରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଉପାୟରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ। ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।