ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କି ? ହୋଇପାରେ କିଡନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କିଡନୀ ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସଫା କରିବା, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ପାଚନକ୍ରିୟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ କିଡନୀକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି । ଯାହା ଏନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଡନୀ ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଚିନି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା କିଛି ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ମେଡଲାଇନ୍ପ୍ଲସ ଅନୁଯାୟୀ, କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା, ମଳ ଏବଂ ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜଣ୍ଡିସ୍ (ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା) ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯଦିଓ କେତେକ ସମୟରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।
ଜଣ୍ଡିସ୍:
କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିପାରେ । କାରଣ କିଡନୀ ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଦ୍ରବ୍ୟ ବିଲିରୁବିନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପିତ୍ତରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟଧିକ ବିଲିରୁବିନ ରକ୍ତରେ ଜମା ହୋଇ ଚର୍ମ, ଆଖି ଏବଂ ମ୍ୟୁକସ୍ ଝିଲ୍ଲୀରେ ଜମା ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ ।
ଗାଢ଼ ପରିସ୍ରା:
ମେଡଲାଇନ୍ପ୍ଲସ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ପରିସ୍ରା ଗାଢ଼ ହୋଇଯାଏ । କିଡନୀ ବିଲିରୁବିନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରକ୍ତରେ ଜମା ହୁଏ । ଜମା ହୋଇଥିବା ବିଲିରୁବିନକୁ ଫିଲ୍ଟର କରେ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଥାଏ । ଫଳରେ ପରିସ୍ରାରେ ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।
ଥକ୍କାପଣ:
କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ରକ୍ତରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଫିଲ୍ଟର କରିବାରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଥକ୍କାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ରକ୍ତରେ ବିଲିରୁବିନର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେତୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କିଛି ନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥକ୍କାପଣ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏହାସହ ପାଦ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।
ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା:
ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଉପର ଡାହାଣ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହୋଇପାରେ । କୁହାଯାଏ ଯେ କିଡନୀ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ପେଟରେ ଫୁଲା ଏବଂ ଅଳିଆ ଜମା ହେବା ଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ ।
ରକ୍ତସ୍ରାବ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ନଥାଏ, ତେବେ ଏହା କିଡନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ । କାରଣ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ କିଡନୀ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କ୍ଷତରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ । ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ବାରା କିଡନୀରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇପାରେ, ଫଳରେ କିଡନୀ କଠିନ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଏହି ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟକର କାରଣ ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୁଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କିଡନୀରେ ଚର୍ବି ଜମାଟ ବନ୍ଧିପାରେ ।
