ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ କେତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ? କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ୍, ଜାଣନ୍ତୁ
ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ଶରୀରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ? କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ?
Published : January 21, 2026 at 3:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରିବ । ଯେକୌଣସି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ । ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମ ଶରୀରର ଗଠନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଅଟେ ।
ମାଂସପେଶୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନିହାତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଏହା ହରମୋନ୍ ଏବଂ ଏନଜାଇମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତଥାପି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଡାକ୍ତର ସାକେତ ଗୋୟଲ୍ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ସୂଚିତ କରୁଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ କାହିଁକି ଶରୀର ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ...
ଶରୀରକୁ କେତେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ?
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହାରାହାରି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ 30ରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ଥାଏ । ଏହି ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଶରୀର ଓଜନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ।ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 70 କିଲୋ ଓଜନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 70 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାର ପରିମାଣ ଖେଳାଳି, ବଡିବିଲ୍ଡର କିମ୍ବା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ଦୁର୍ବଳତା, ମାଂସପେଶୀ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
କାହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ?
ଯେଉଁମାନେ ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ସାକେତ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଯେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପାଉଣ୍ଡ ଶରୀର ଓଜନ ପାଇଁ 1.2ରୁ 1.5 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ 90-100 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର, ଯାହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା:
- ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ମାଂସପେଶୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ । ଏହା ସାର୍କୋପେନିଆକୁ ନେଇପାରେ, ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ବୟସ ସହିତ ମାଂସପେଶୀର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଠିଆ ହେବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଶରୀର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ ।
- ଏହା ହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ । ଛୋଟ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
- ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଗ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ହୁଏ । ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଏହି ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୁଏ ।
- ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆଘାତ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା କଷ୍ଟକର କରିଦିଏ । ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ସହିତ ଜଡିତ ।
- ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ଫୁଲା ଏବଂ ଶରୀରରେ ଲଗାତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।
- ଏହା ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶର ଗଠନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ଚର୍ମ ଢିଲା ହୋଇଯାଏ । କେଶ ଦୁର୍ବଳ, ଭଙ୍ଗୁର ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ। କେଶ ଝଡ଼ିବା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଚର୍ମ ଏହାର ଚମକ ହରାଇଥାଏ ।
- ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ହରମୋନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ । ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ କିମ୍ବା ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହା ମଧୁମେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବର ଏକ ପରିଣାମ ।
- ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି କମ୍ ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
- ଏପରି କି ଯୌନ ହରମୋନ୍ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ।
ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କ’ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ?
- ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ମସୁର ଡାଲି, ଚଣା, ବିନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେବ ।
- ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ- କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ପନିର - ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ।
- ବାଦାମ, କାଜୁ, କଖାରୁ ବିହନ ଏବଂ ଚିଆସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନର ଭଲ ଉତ୍ସ ।
- ଅଣ୍ଡା ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ, ବିଶେଷକରି ଅଣ୍ଡା ଧଳା ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ।
- କୁକୁଡ଼ା, ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଛେଳି ମାଂସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ।
- ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ 60 କିଲୋଗ୍ରାମ,ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ।