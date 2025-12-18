ଶରୀରରେ ଏହି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ, ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଶୀତ
ଭିଟାମିନ ବି12 ଅଭାବ ହେଲେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । NCBI ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ।
Published : December 18, 2025 at 2:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଶୀତ ଲହରୀ । ଶୀତରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ । ତେବେ ଜାଣନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା କଥା ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ଶରୀରରେ କିଛି ଭିଟାମିନ ଅଭାବରୁ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ଭିଟାମିନ ବି-12ର ଅଭାବ ଅଛି । ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ । NCBI ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱେବସାଇଟରେ ଏନେଇ ଏକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭିଟାମିନ ବି-12 ଶରୀରରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହି ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ ଗୁଡିକ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଅମ୍ଲଜାନ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ବି-12ରେ ଅଭାବ ହେଲେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଲଜାନ ଓ ଗରମ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।
ଶରୀରରେ ବି-12 ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ହେଲେ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଯେପରି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା, କ୍ଲାନ୍ତ, ଦୁର୍ବଳ, ଶରୀରର ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବା, ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେବା ।
B12ର ଅଭାବରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେବ:
ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ B12 ବା ଭିଟାମିନ ସିର ଅଭାବ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା କାଶ, ନିଶ୍ବାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି ପାଇଁ ଭିଟାମିନ ସିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଶରୀରରେ ଏହି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ରହିଲେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେବ । ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ । ଯଦି ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ ସି ମିଳୁନି ତେବେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି । ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ।
ଶୀତ ଦିନେ ଏପରି ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ:
ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ନହେବା ପାଇଁ ବା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବାକୁ ପରମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାରରେ ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ପ୍ରୋଟିନ, ଶସ୍ୟ ଆଦି ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।
ଭିଟାମିନ ବି12:
WebMD ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭିଟାମିନ ବି ଇମିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖେ । ଏହି ସହ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାବେ ସଂକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଲଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଭିଟାମିନ C:
ଇମିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ ସି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଏଥିସହ ଶ୍ବେତ ରକ୍ତ କଣିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ କାମ କରେ । ଯାହାକି ସଂକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
ଭିଟାମିନ D:
ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଅନୁସାରେ, ଭିଟାମିନ ଡି ଶରୀରରେ ଇମିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିସହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ଡି ଅଭାବ ଥାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।
କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ?
ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଇରନ ଓ ଭିଟାମନ ବି-12 ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ଯେପରିକି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ବିଟ୍, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ଚିକେନ, ଖିର ଓ ଦହି । ସୁପରେ ଅଦା କିମ୍ବା ରସୁଣ ପକାଇ ଖାଇଲେ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବଢିଥାଏ । ଯାହାକି ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିସହ ବାଦାମ, ଖଜୁରୀ, ଅଖରୋଟ ଆଦି ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ବ୍ୟତିତ ହଳଦୀ, ଜିରା, ଗୋଲମରିଚ ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିଥାଏ ।
Disclaimer: ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ । ଯାହାକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।