ଶରୀରରେ ଏପରି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ B12 ଅଭାବ !
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରକୁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ସହିତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପ୍ରୋଟିନ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଯୋଗାଇଥାଏ ।
Published : October 3, 2026 at 4:30 PM IST
ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ- B12ର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଭିଟାମିନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଣିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ । ତେଣୁ ଶାକାହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟଉତ୍ସ ଦ୍ବାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ।
କ୍ଷୀର:
ଭିଟାମିନ୍-B12 ର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କ୍ଷୀର । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଶରୀରକୁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ସହିତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପ୍ରୋଟିନ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର ହାଡ଼ ଓ ସ୍ନାୟୁକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ।
ଲସି:
ଖଟା ଦହିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଲସି କେବଳ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ବରଂ ଭିଟାମିନ B12ରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ସହିତ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଛେନା ପାଣି:
ଏହା ଖୁବ୍ ହାଲୁକା ଅଟେ ଏବଂ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ସହାୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭିଟାମିନ୍ B12 କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଫୋର୍ଟିଫାଇଡ୍ ସୋୟା କ୍ଷୀର:
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ପିଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋୟାବିନ୍ରୁ ତିଆରି କ୍ଷୀର ଖୁବ୍ ପୋଷକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ ମଧ୍ୟ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ।
ଫୋର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଓଟ୍ (Oat) କ୍ଷୀର:
ଭିଟାମିନ B12 ଯୁକ୍ତ ଓଟ୍ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟୋପଯୋଗୀ ବିକଳ୍ପ ଅଟ । ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥାଏ । ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
କଦଳୀ ଓ ପିନଟ୍ ବଟର ସ୍ମୁଦି:
ସ୍ମୁଦି କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ! ହେଲେ ଏଥିରେ ସଠିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । କ୍ଷୀର, କଦଳୀ ଏବଂ ପିନଟ୍ ବଟରରୁ ତିଆରି ସ୍ମୁଦି ଖୁବ୍ ପୋଷକତତ୍ତ୍ବରେ ଭରି ହୋଇରହିଥାଏ । ଓଜନ ବଢାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।
ଇଷ୍ଟ ପାନୀୟ:
ପୋଷକ ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟରୁ ପାଣିରେ, ସୁପ୍ କିମ୍ବା ସ୍ମୁଦିରେ ମିଶାଇ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ । ଏହା ଭିଟାମିନ B12ର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ରୋତ ଅଟେ । ଶାକାହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ ।
ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍:
ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷୀର ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଶରୀର ଉଭୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପାଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ ଓ ଶକ୍ତିର ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ।
ଭିଟାମିନ୍ B12ର ଆବଶ୍ୟକତା :
ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
- ନାଲି ରକ୍ତ କୋଷିକା ତିଆରି
- ସୁସ୍ଥ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର
- ଡିଏନ୍ଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍
- ମସ୍ତିଷ୍କ କ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
- ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା
ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ:
- ରକ୍ତହୀନତା
- ଆଳସ୍ୟ
- ଉଦାସୀନତା
- ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ହ୍ରାସ
- ସ୍ନାୟବିକ ଦୁର୍ବଳତା
ଭିଟାମିନ୍ B12 ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ଦୈନିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
Source: https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/
(ବିଶେଷ ଟିପ୍ପଣୀ: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)