ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ବଢାଇବ ଏହି ସବୁ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ...
ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହା ଅଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତା, ଦୁର୍ବଳତା, ହାଲିଆ ଲାଗିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଅଭାବ ଦୂର କରିଥାଏ
Published : January 29, 2026 at 1:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋଟିନ ଅଟେ । ଏହା ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ପୁସ୍ଫୁସରୁ ନେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ମାତ୍ରା ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଅମ୍ଲଜାନ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଅଭାବରେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତହୀନତା, ଦୁର୍ବଳତା, ହାଲିଆ ଲାଗିବା, ଅଳସୁଆମି ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଅଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲାବିନର ମାତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଇରନ, ଫୋଲେଟ, ଭିଟାମିନ C, ଭିଟାମିନ B12 ଭଳି ପୋଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଓ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ମିଳିଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା...
ଶାଗ:
ଶାଗ ସବୁଜ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ । ଏହା ଆଇରନ, ଫୋଲେଟର ଓ ଭିଟାମିନ Cର ଏକ ଭଲ ସ୍ରୋତ ଅଟେ । ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତକଣିକା ନିର୍ମାଣ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ଏହାକୁ ସୁପ୍, ପରିବା ତରକାରି, ପରଟାରେ ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ ।
ବିଟ୍:
ରକ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରିବା ଭାବେ ବିଟ୍ ପରିଚିତ । ଏହା ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଫୋଲେଟ ଏବଂ ଆଇରନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଅଟେ । ପ୍ରତିଦିନ ବିଟ୍ ସାଲାଡ଼ କିମ୍ବା ବିଟ୍ ରସ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ମାତ୍ରା ବଢିଥାଏ ।
ଡ଼ାଳିମ୍ବ:
ଡ଼ାଳିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଆଇରନ, ଭିଟାମିନ C ଓ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଚ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇରହିଥାଏ । ରକ୍ତ ହୀନତାରେ ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଫଳକୁ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଏହାର ରସ ଖାଇଲେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡ଼ାଲି:
ଡ଼ାଲି ଆଇରନ ଓ ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ବହୁ ଲାଭକାରୀ ସ୍ରୋତ ଅଟେ । ମସୁର ଡ଼ାଲି, ମୁଗ ଡ଼ାଲି, ବୁଟ, ରାଜମା ଆଦିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲୌହ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଏଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ।
ଡ୍ରାଏଫ୍ରୁଟ:
କିସମିସ୍, ଖଜୁରୀ, ପିସ୍ତା ବାଦାମ୍ ଆଦି ରକ୍ତହୀନତା ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାରୀ ବୋଲି ମାନାଯାଏ । କିସମିସ୍ ଓ ଖଜୁରୀରେ ଥିବା ଆଇରନ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ସ୍ତର ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ । ସକାଳୁ ରାତିରୁ ଭିଜା ହୋଇରହିଥିବା କିସମିସ୍ ଓ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ତତ୍କାଳ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।
ସେଓ:
ସେଓ ଆଇରନ ଓ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର ଏକଫଳ ଅଟେ । ଏହା ରକ୍ତ ଶୋଧନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ କଣିକା ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସେଓ ସହିତ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିଟ ରସ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।
Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK540969/
Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ । )