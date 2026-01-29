ETV Bharat / health

ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ବଢାଇବ ଏହି ସବୁ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ...

ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହା ଅଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତା, ଦୁର୍ବଳତା, ହାଲିଆ ଲାଗିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଅଭାବ ଦୂର କରିଥାଏ

Vegetarian foods thats increases Haemoglobin production in body
ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ବଢାଇବ ଏହି ସବୁ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ... (Getty Image)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 1:08 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋଟିନ ଅଟେ । ଏହା ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ପୁସ୍‌ଫୁସରୁ ନେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ମାତ୍ରା ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଅମ୍ଲଜାନ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଅଭାବରେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତହୀନତା, ଦୁର୍ବଳତା, ହାଲିଆ ଲାଗିବା, ଅଳସୁଆମି ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଅଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲାବିନର ମାତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଇରନ, ଫୋଲେଟ, ଭିଟାମିନ C, ଭିଟାମିନ B12 ଭଳି ପୋଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଓ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ମିଳିଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା...

ଶାଗ:

ଶାଗ ସବୁଜ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ । ଏହା ଆଇରନ, ଫୋଲେଟର ଓ ଭିଟାମିନ Cର ଏକ ଭଲ ସ୍ରୋତ ଅଟେ । ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତକଣିକା ନିର୍ମାଣ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ଏହାକୁ ସୁପ୍, ପରିବା ତରକାରି, ପରଟାରେ ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ ।

ବିଟ୍:

ରକ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରିବା ଭାବେ ବିଟ୍ ପରିଚିତ । ଏହା ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଫୋଲେଟ ଏବଂ ଆଇରନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଅଟେ । ପ୍ରତିଦିନ ବିଟ୍ ସାଲାଡ଼ କିମ୍ବା ବିଟ୍ ରସ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ମାତ୍ରା ବଢିଥାଏ ।

ଡ଼ାଳିମ୍ବ:

ଡ଼ାଳିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଆଇରନ, ଭିଟାମିନ C ଓ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଚ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇରହିଥାଏ । ରକ୍ତ ହୀନତାରେ ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଫଳକୁ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଏହାର ରସ ଖାଇଲେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡ଼ାଲି:

ଡ଼ାଲି ଆଇରନ ଓ ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ବହୁ ଲାଭକାରୀ ସ୍ରୋତ ଅଟେ । ମସୁର ଡ଼ାଲି, ମୁଗ ଡ଼ାଲି, ବୁଟ, ରାଜମା ଆଦିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲୌହ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଏଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

ଡ୍ରାଏଫ୍ରୁଟ:

କିସମିସ୍, ଖଜୁରୀ, ପିସ୍ତା ବାଦାମ୍ ଆଦି ରକ୍ତହୀନତା ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାରୀ ବୋଲି ମାନାଯାଏ । କିସମିସ୍ ଓ ଖଜୁରୀରେ ଥିବା ଆଇରନ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ସ୍ତର ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ । ସକାଳୁ ରାତିରୁ ଭିଜା ହୋଇରହିଥିବା କିସମିସ୍ ଓ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ତତ୍କାଳ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।

ସେଓ:

ସେଓ ଆଇରନ ଓ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର ଏକଫଳ ଅଟେ । ଏହା ରକ୍ତ ଶୋଧନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ କଣିକା ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସେଓ ସହିତ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିଟ ରସ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।

Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK540969/

Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ । )

