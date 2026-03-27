ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବଢୁଛି ଟାଇଫଏଡ୍ ଓ ଜଳ ସଂକ୍ରମଣ ସମସ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ମୁକାବିଲା
ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସଂକ୍ରମଣ, ଟାଇଫଏଡ୍ ଏବଂ ଜଳବାହୀ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଯାହାର ନିରାକରଣ ନେଇ ଯଶୋଦା ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର ହରି କିଶନ ବୁରୁଗୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : March 27, 2026 at 11:03 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। । ଆମ୍ବ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ଆସର ଜମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ଯା ଓ ଜଳ ଜନିତ ରୋଗ ଆଦି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିିପାରେ । ସଂକ୍ରମିତ ଖାଦ୍ୟ, ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଆପଣଙ୍କ ମଜାଦାର ଛୁଟିକୁ ଖରାପ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହିତ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ । ଯାହାଫଳରେ ଟାଇଫଏଡ୍ ଓ ଜଳ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ଆଦି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।
ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ରାଜୁତି:
ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜୀବାଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ପାଣି ବି ଖୁ୍ବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଜୀବାଣୁଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିବେଶ ମିଳିଯାଇଥାଏ ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଯଶୋଦା ହସ୍ପିଟାଲର ପରାମର୍ଶଦାତା ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ମଧୁମେହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ହରି କିଶନ ବୁରୁଗୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି "ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଡାଇରିଆ, ବାନ୍ତି, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜ୍ୱର ଏବଂ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଅଭାବ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ଯଦି ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ ।"
ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ସମସ୍ୟା:
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେବା ବା ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଅଟେ । ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମୟରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଖାସ କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ, କଟା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଫଳ ଆଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । କେବଳ ସେତକି ନୁହେଁ ଘରେ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସଠିକ ଉପାୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ପରିସ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ ।
ଟାଇଫଏଡ ଓ ଜଳ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ:
ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମାତ୍ର ଟାଇଫଏଡ ଶରୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ସଂକ୍ରମିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଜ୍ୱର, ଦୁର୍ବଳତା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭୋକ ହ୍ରାସ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଲୋକେ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ବର ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ବାରା ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିଥାଏ ।
ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଫଳରେ ଲୋକେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି । ଯାହାକି ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢାଇଥାଏ । ଆପଣ ଯଦି ଅଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସେବନ ସହିତ ରୋଷେଇରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ରୋଗକୁ ନିଜ ଘରକୁ ମାଗଣାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ:
ଏଠାରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ବହୁ ଉପକାରୀ ଟିପ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ବାରା ସଠିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଡ. ବୁରୁଗୁ ଏପରି କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି...
- ଫୁଟା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
- ହାତ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଫା କରନ୍ତୁ
- ସତେଜ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ
- ଘୋଡ଼ା ହୋଇନଥିବା ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ
- ଫଳ ଓ ପନିପରିବାକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ
- ନିୟମିତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ଆର୍ଦ୍ର ରଖନ୍ତୁ
ଶରୀରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳୀୟଅଂଶ ଅଭାବ ଓ କ୍ରମାଗତ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇଥାଏ । ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ବେଶି ଦିନ ଧରି ଲାଗିରହିଲେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ରୋଗ ବେଶି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ତରକୁ ଯାଇନଥାଏ ।
ତେଣୁ ଗରମ ଦିନର ମଜା ସଠିକ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ । ଆମ୍ବ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଓ ଛୁଟି ଭଲ ଭାବେ ବିତାନ୍ତୁ । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଘୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଗରୁ 2 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ବାହାରେ ମିଳୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସତେଜତା ଉପରେ ଧାରଣା ନଥିଲେ, ଏହାକୁ ପିଇବାରୁ ବିରତ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ମଜାକୁ ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ ଯେପରି ଖରାପ ନ କରେ ସେଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।