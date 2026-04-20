ଟାଇପ-2 ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଟିଳ କି ଟାଇପ-5 ମଧୁମେହ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ, ମାନନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ ସାଧାରଣତଃ ମୋଟା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଟାଇପ-5 ପତଳା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : April 20, 2026 at 11:50 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଯାହାକି ‘ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର’ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରାସ କରି କିଛି ଅଙ୍ଗକୁ ଅକାମୀ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି । ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଉ ଅବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରତି ଅଣଦେଖା । ଘରେ ଘରେ ଏବେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ । ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ସବୁବର୍ଗର ଲୋକେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ପଛରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ, ଅସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଡାଇବେଟିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇପ-1, ଟାଇପ-2ରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ସ୍ବିଡେନର ଲୁଣ୍ଡ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଅଧ୍ୟନୟରୁ ଜଣାପଡିଛି କି ଡାଇବେଟିସ ଟାଇପ-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି । ଜାଣନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ Type-2 ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ।
ବଢୁଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା:
ଭାରତକୁ ‘ମଧୁମେହର ରାଜଧାନୀ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଘରେ ଘରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ ଡାଇବେଟୋଲୋଜିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗବେଷଣା ପତ୍ରରେ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତ୍ତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, 18 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁମେହ ସମଗ୍ର ପ୍ରଚଳନ ହାର 6.8% ଥିବାବେଳେ 60 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାର ଅଧିକ, ଯାହା 22.2% ରହିଛି ।
କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ହୁଏ ଟାଇପ-2 ଡାଇବେଟିସ୍:
ଟାଇପ-2 ସାଧାରଣ ପ୍ରକାର ଡାଇବେଟିସ । ଯଦି ଆପଣ ମୋଟାପଣର ଶିକାର କିମ୍ବା ପରିବାରରେ କେହି ଡାଇବେଟିସ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପ-2 ଡାଇବେଟିସ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଟାଇପ-2 ଡାଇବେଟିସ ହେଲେ ଶରୀର କୋଷିକା ଗୁଡିକ ଇନସୁଲିନ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ଟାଇପ-2 ଡାଇବେଟିସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କାହିଁକି ହୁଏ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ ?
ମଧୁମେହ ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଜଙ୍କଫୁଡ୍, ତେଲ ମସାଲା ଓ ମିଠା ଜାତୀୟ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ସେହିପରି ବ୍ୟାୟାମ ନକରିବା, ଦିନ ତମାମ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ରହିବା, ଅଧିକ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇପ-2 ରୋଗ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା ଭଳି ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଫିସ୍ କାମ ଯୋଗୁଁ ଚଳପ୍ରଚଳ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି । କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉ ଅବା ଲାପଟପ ଆଗରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢାଇଛି ।
ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା:
ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେଲେ ସଚେତନତା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡେ । ରୋଗ ହେବାର ଜଣାପଡିବା ପରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକଲେ ଆଗକୁ ଏହା ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ,ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଚେତାବନୀ ସଙ୍କେତକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ସଙ୍କେତ ଦିଏ । ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା, ଥକାପଣ, ଓଜନ କମିବା । ଶରୀରରେ ଯଦି ଏପରି ସଙ୍କେତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।
ବରିଷ୍ଠ ମଧୁମେହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଭରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁହନ୍ତି, ‘ମେଦ ବହୁଳତା ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଯେ କେବଳ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ହେଉନାହିଁ ବରଂ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବବର୍ଗ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ମଧୁମେହର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚଳଣି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଦରି ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଆଳସ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ମାଡି ଚାଲିଛି ।
ଟାଇପ-5 ଡାଇବେଟିସ୍ ?
ଡାକ୍ତର ଅଲ୍ଲୀ ଶେରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଟାଇପ-5 ଡାଇବେଟିସକୁ କୁ-ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧୁମେହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଟାଇପ-5 ମଧୁମେହ ପତଳା ଲୋକଙ୍କୁ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ବେଳେ କୁ-ପୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । କିଶୋରଠୁ ନେଇ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଟାଇପ-5 ମଧୁମେହ ହୋଇଥାଏ । କୁହାଯାଉଛି, ସାରା ବିଶ୍ବରେ 20 ରୁ 25 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଟାଇପ-5 ମଧୁମେହରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ।
ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ମୋଟା ଲୋକଙ୍କୁ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଟାଇପ-5 ପତଳା ଲୋକଙ୍କୁ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଶରୀର ପୋଷଣ ଅଭାବରୁ ଶରୀର ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଶରୀର ସନ୍ତୁଳିତ ରହିପାରେନାହିଁ । ତେଣୁ ଟାଇପ-5 ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଟାଇପ-5 ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକସନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ । ଔଷଧରେ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିନଥାଏ ।
କେଉଁ କାରଣରୁ ହୁଏ ଟାଇପ-5 ମଧୁମେହ ?
ଡାକ୍ତର ଅଲ୍ଲୀ ଶେରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଟାଇପ-5 ମଧୁମେହ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଅଟେ । ବାପା- ମା’ଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟୋସୋମଲ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ପ୍ୟାର୍ଟନ ଯାଇଥାଏ । ଖରାପ ଜିନ୍ କାରଣରୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାପା ମା’ଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ ଥାଏ 50 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ ହେବାର ।
କୁ-ପୋଷଣ ମା’ ଗର୍ଭରୁ ହୁଏ କି ?
ଡାକ୍ତର ଅଲ୍ଲୀ ଶେରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପୋଷଣ ନମିଳେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାଇବେଟିସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବଢିଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢାଇଥାଏ । ଯେଉଁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ପୋଷଣ ମିଳିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାଇବେଟିସର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ଅଧିକ ପୋଷଣ ମିଳିଲେ ମୋଟାପଣ କାରଣରୁ ଟାଇପ-2 ଡାଇବେଟିସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ କମ୍ ପୋଷଣ ମିଳିଲେ ଟାଇପ-5 ମଧୁମେହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।
ଟାଇପ-5 ମଧୁମେହର ଲକ୍ଷଣ:
- ଅଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିବା
- ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା
- ଓଜନ କମ୍ ରହିବା
- ଶିଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବରେ ଶରୀର ବିକଶିତ ହେବା
- ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣ ହେବା
ଟାଇପ-5 ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତଶର୍କରା କେତେ ଥାଏ ?
ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର କମ୍ ଥିବା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟରୂପେ ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସ୍ତର ସାଧାରଣତଃ 200 MG/DL ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସ୍ତର 350 MG/DL ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।