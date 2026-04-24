ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ: ଲକ୍ଷଣ କଣ, କିପରି କରିବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ?

ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଧାରବାଡ ଏସଡିଏମ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ମୋହନ ବି ଅଲୁର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

TYPE 2 DIABETES IN WOMEN
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ, ସଞ୍ଜରୁ ସକାଳ...କାନ୍ଧ ଉପରେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ବ । ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଗୃହିଣୀ...କାମ ପାଇଁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି । ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ନଥାଏ...ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅଧିକ ଚାପ କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ । ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି । ଯଦି ରକ୍ତଶର୍କରା(ବ୍ଲଡ ସୁଗାର) ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନରୁହେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ । ଟାଇପ 2 ମଧୁମେହ ରୋଗ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ? କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ । ଜାଣନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତରେ...

ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଧାରବାଡ ଏସଡିଏମ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ମୋହନ ବି ଅଲୁର, ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହର କାରଣ, କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ ଏହାର ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି ।

କାହିଁକି ହୁଏ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ ?

ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଇନସ୍ୟୁଲିନ ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ ଅବା ସଠିକ୍‌ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ବଢି ଯାଇଥାଏ । ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର 126mg/dl ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ତାହାକୁ ମଧୁମେହ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ମେଦ ବହୁଳତା, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେବା, ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ କାରଣରୁ ମଧୁମେହ ହୋଇଥାଏ ।

ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହର ଲକ୍ଷଣ:

  • ଥକାପଣ
  • ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା
  • ଅଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିବା
  • ଘା’ ନଶୁଖିବା
  • ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାନଯିବା

ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଜଟିଳତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁମୁଖର ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଉଚ୍ଚରକ୍ତ ଚାପ କାରଣରୁ ମୁତ୍ରାଶୟ ସଂକ୍ରମଣ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

କାହିଁକି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ଟାଇପ-2:

ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ଯେପରିକି ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ମେଦ ବହୁଳତା, ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବା, କମ୍‌ ଶାରିରୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ Gestational Diabetes(ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ହେଉଥିବା ମଧୁମେହ) ହୋଇଛି । ଅଥବା ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍‌ ଓଭାରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେନୋପୋଜ୍‌ ପରେ ହରମୋନ୍‌ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଥାଏ ।

ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ହରମୋନ୍‌ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ । ଫଳରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ମେନୋପୋଜ୍‌ ପରେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜନ୍‌ ସ୍ତର କମ୍‌ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ । ଯାହାର ଫଳସ୍ବରୂପ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ । ଏସବୁର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

ମଧୁମେହ ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ:

ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରିଶ୍ରା ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁତ୍ରାଶୟ ସଂକ୍ରମଣର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । କାରଣ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଫଙ୍ଗଲ୍‌ ବଢିଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକରାଯାଏ ତେବେ କିଡନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ।

ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ:

ଟାଇପ 2 ମଧୁମେହ ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଯୌନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଶୁଷ୍କତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହ୍ରାସ, ଶାରିରୀକ ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ PCOS (ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍‌ ଓଭାରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ) ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବରେ ଅନିୟମିତ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ଗର୍ଭପାତ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।

କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ମହିଳା ?

ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । ଏଥିରେ ହାଡ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷତ ବିଳମ୍ବରେ ଠିକ୍‌ ହୋଇଥାଏ । ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ ଥିବା ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦରୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ମୋଟାପଣ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଏସବୁ ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଥାଏ ।

ଟାଇପ-2ରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ କଣ କରିବେ ?

ବିଶେଷକରି ଟାଇପ 2 ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ମୋହନ ବି ଅଲୁର କୁହନ୍ତି । ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେପରିକି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ବ୍ରୋକଲି, କାକୁଡି ଭଳି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପନିପରିବା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍‌ । ଏହା ସହ କଣ ଖାଇବେ...

  • ବ୍ରାଉନ ରାଇସ୍‌
  • ମାଣ୍ଡିଆ
  • ଜବାର
  • ଓଟ୍ସ
  • କ୍ବିନୋଆ
  • ଡାଲି
  • ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ
  • ଅଣ୍ଡା
  • ମାଛ

କଣ ଖାଇବେନି ?

  • ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ
  • ମଇଦା
  • ଧଳା ବ୍ରେଡ

କେଉଁ ଫଳ କମ୍‌ ଖାଇବେ ?

  • ସେଉ
  • ପିଜୁଳି
  • ଅମୃତଭଣ୍ଡା

କଣ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବେ ?

  • ବାଦାମ
  • ଅଖରୋଟ
  • ଚିୟାସିଡ୍ସ
  • ଅଳସୀ

ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ମିଠା, ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତିଦିନ ଶାରିରୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତୁ:

ପ୍ରତିଦିନ ଶାରିରୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତୁ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 150 ମିନିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ । ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା, ସନ୍ତରଣ କରିବା, ଯୋଗ, ଏରୋବିକ୍ସ, ସ୍କେଟ୍ସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍‌, ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଠିକ୍‌ ମେଡିକାଲ କେୟାର କରିବା ଦ୍ବାରା ମହିଳା ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ଏଥିସହ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ପାରନ୍ତି ।

