ଖରାଦିନେ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ, ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଶରୀର

ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ ଶରୀରକୁ ଜଳୀୟଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ ଓ ମିନେରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ । ନିୟମିତ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ନିଜ ତ୍ବଚାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

Try these detox water recipes for hydration and cooling effect on body
ଖରାଦିନରେ ଶରୀରରେ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ, ଶରୀର ରହିବ ଥଣ୍ଡା
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 30, 2026 at 2:44 PM IST

Detox drinks for Summer, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖରା ଦିନରେ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ୍ ଅଂଶୁଘାତ କିମ୍ବା ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ପାଣି ବଦଳରେ ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଫଳ କିମ୍ବା ରସ ମିଶାଇ ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହି ପାନୀୟ ଶରୀରକୁ ଜଳୀୟଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ ଓ ମିନରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅଂଶବିଶେଷ ପାଲଟିଯାଏ । ଏହା ସହିତ ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଏହା ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ କ'ଣ?

ପାଣି ସହିତ କିଛି ପରିମାଣରେ ଫଳ, ପରିବା କିମ୍ବା ଔଷଧୀୟ ପତ୍ରର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ବାରା ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକତ୍ର କରି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏଗୁଡିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । ଫଳରେ ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ପାଣିରେ ମିଶିବା ସହିତ ଏହାର ସ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହି ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରିଯାଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ନିୟମିତ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ନିଜ ତ୍ବଚାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

  • ଲେମ୍ବୁ ଓ ପୁଦିନା ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ:
    ଏହି ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ ତିଆରି କରିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ । ଏଥିପାଇଁ ବୋଟଲ ବା ଜଗ୍‌ରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ । ସେଥିରେ ପତଳା କଟାଯାଇଥିବା ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟି ମିଶାନ୍ତୁ । ଶେଷରେ କିଛି ପରିମାଣର ପୁଦିନା ପତ୍ର ମିଶାଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ବୋତଲକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେମ୍ବୁ ଓ ପୁଦିନା ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ । ଏହାକୁ ଆପଣ ସାରା ଦିନ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପିଅନ୍ତୁ ।
  • କାକୁଡି ଓ ଲେମ୍ବୁ ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ:
    ଶରୀର ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଉପକାରୀ ଡେଟକ୍ସପାନୀୟ ହେଉଛି କାକୁଡି ଓ ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରିତ ପାନୀୟ । କାକୁଡି ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କାକୁଡି ଓ ଲେମ୍ବୁକୁ ପତଳା ଭାବେ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଏକ ବୋତଲ ପାଣିରେ ପକାଇନିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଦା ପକାନ୍ତୁ । କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ କିଛି କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ । ଏହି ପାନୀୟ ଖରା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
  • ସେଓ ଓ ଡାଲଚିନି:
    ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ମିଠା ସ୍ବାଦ ପସନ୍ଦ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ ପିଇପାରିବେ । ଏଥିରେ ଆପଣ ସେଓ ଓ ଡାଲଚିନି ଯୁକ୍ତ ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଓକୁ କାଟି ନେଇ ଏଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ମିଶାନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସାରା ରାତି ଭିଜିବାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ସକାଳେ ଏହି ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟକୁ ଆପଣ ପିଇ ପାରିବେ। ଯାହା ସେଓ ଓ ଡାଲଚିନି ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ମିଠା ସ୍ବାଦ ଦେଇଥାଏ ।

ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟର ଶରୀର ପ୍ରତି ଉପକାରିତା:
ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟର ଶରୀର ପ୍ରତି ବହୁ ଉପକାରିତା ରହିଛି । ଏହା ଶରୀରକୁ ସତେଜ ରଖିବା ସହିତ ଜଳୀୟଅଂଶର ଅଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ।

ଏହାର ଅନ୍ୟ ଉପକାରିତା

  • ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟତା
  • ଚମକଦାର ଓ ସୁସ୍ଥ ତ୍ବଚା
  • ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି

ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଡେଟକ୍ସ ପାଣି କେବଳ ଜାଦୁଗରି ଉପାୟ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଓ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ପାଣିରେ ଫଳ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ପାନୀୟର ସ୍ବାଦ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ।

Source: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7310262/

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)

