ଅରୁଗୁଣ ଫଳ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗ
'ପ୍ରାଚୀନ ସାଇକାଡ' ତଥା ଅରୁଗୁଣ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍ ।
Published : November 4, 2025 at 1:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅରୁଗୁଣ ଫଳ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ ! ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳୁଥିବା 'ପ୍ରାଚୀନ ସାଇକାଡ'ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଜଣାଶୁଣା ଅରୁଗୁଣ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍ । ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀର ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ । ଅରୁଗୁଣ ବୃକ୍ଷରେ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଶଙ୍କା । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଜଟିଳ ସ୍ନାୟବିକ ରୋଗ ସିଧାସଳଖ ହେବ କି ନାହିଁ ? ସେନେଇ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜାପାନରେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ଅଂଶ ସେବନ କରିବା ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ନାୟବିକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଗବେଷଣା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଓ ସିଲଂ ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ହିଲ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ,ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକେ ଏହି ଗଛର ଫଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଏବେ ଏଥିରେ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନ୍ୟୁରୋସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର୍ ପିଟର ଏସ୍ ସ୍ପେନ୍ସର ଓ ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଓରେଗନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଭାଲେରି ଏସ୍ ପାଲ୍ମର୍ ଯୋଗଦେଇ ଗୁଆମ୍ ଏବଂ କି ପେନିନସୁଲାରୁ ପାଇଥିବା ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଏ:
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଗଛର ଫଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ଅଟେ ।
ଏହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଟିଳ:
'ପ୍ରାଚୀନ ସାଇକାଡ' ବା ଅରୁଗୁଣ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତିର ଯାହା କି ୩୦୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଡାଇନୋସର ସହିତ ସହାବସ୍ଥାନ କରିଥିଲା । ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ଅଳଙ୍କାରୀକ ଉଦ୍ଭିଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସାଇକାଡ୍ ପ୍ରଜାତିରେ ସାଇକାସିନ୍ ଏବଂ ମିଥାଇଲାଜୋକ୍ସିମେଥାନଲ୍ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ । ଏହି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେରିକାର ଗୁଆମ୍ ଉପଦ୍ୱୀପ ଓ ଜାପାନର କ୍ୟୁ-ଉପଦ୍ୱୀପର ନାଗରିକମାନେ ପାର୍କିନ୍ସନ୍, ଡିମେନ୍ସିଆ ଭଳି ଜଟିଳ ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଧୂଆନାଲି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗରର ଗଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା, ସୁଆଗିନାଲି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ସାଇକାସ୍ ଗଛ (ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଭେରୁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଅରୁଗୁଣା) ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ସାଇକାଡ୍ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା କେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଛାଡୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଶରୀର ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ...
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ B12 ଅଭାବର କାରଣ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର