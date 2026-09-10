ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଗ୍ରାସୁଛି ଗୁଟଖା ! ତମାଖୁ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଲା ୪୦% ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ରେକର୍ଡ
ତମାଖୁ, ଗୁଟଖା ଓ ସିଗାରେଟ୍ ଠେଲି ଦେଉଛି ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ; ଜାତୀୟ ମହାମାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଚମକାଇ ଦେବାଭଳି ତଥ୍ୟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି କର୍କଟ ରୋଗ। ବ୍ରିଜେନ୍ଦ୍ର ପାଟେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : September 10, 2026 at 8:41 PM IST
ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ‘ଜୁଗାଡ଼ ଗୁଟଖା’ ଯୋଗୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଖ କର୍କଟ ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଖ କର୍କଟର ବଢ଼ୁଥିବା ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ପାଉଚ୍ର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ‘ଜୁଗାଡ଼ ଗୁଟଖା’।
ତମାଖୁ, ଚୂନ ଓ ଜୁଗାଡ଼ ଗୁଟଖା ଯୋଗୁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୪୮ ହଜାର ୬୯୪ ଜଣ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀ ମୁଖ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ।
- ଭୋପାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ମୁଖ କର୍କଟ
ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳରେ ମୁଖ କର୍କଟର ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଭୋପାଳରେ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ୪୧ ଜଣ ମୁଖ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ଅଧିକ ରହିଛି।
- ଗୁଟଖା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ, ଚାଲିଲା ‘ଜୁଗାଡ଼ ଗୁଟଖା’
କର୍କଟ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡା. ଶ୍ୟାମ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ କର୍କଟ ରୋକିବା ପାଇଁ ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୨ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତମାଖୁ ପାଉଚ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ‘ଜୁଗାଡ଼ ପାଉଚ୍’ ବଜାରକୁ ଆସିଗଲା।
ଏବେ ଗୋଟିଏ ପାଉଚ୍ରେ ସାଧା ଗୁଟଖା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଉଚ୍ରେ ତମାଖୁ, ଚୂନ ଆଦି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇଲେ ସେହି ତମାଖୁଯୁକ୍ତ ଗୁଟଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ବଦଳରେ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଡା. ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି।
- ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କର୍କଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି
ଡା. ଶ୍ୟାମ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ ୫୦ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ୨୦ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ କର୍କଟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହାର କାରଣ କେବଳ ତମାଖୁ ସେବନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ କିଛି ଦେଶରେ ହିଁ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦.୫୫ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ୁଛି।
ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (ICMR)ର ଜାତୀୟ ମହାମାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୧ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି।
- ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲା ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ କର୍କଟ ମାମଲା ସାଧାରଣ କର୍କଟ ମାମଲା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହାରରେ ବଢ଼ୁଛି। ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ମୋଟ କର୍କଟ ମାମଲାର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ମୁଖ କର୍କଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଭୋପାଳସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ୨୦୧୨ରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୮୩୬ ଥିଲା। ଏହା ୨୦୨୫ରେ ବଢ଼ି ୨୬୧୪ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
୨୦୨୦ରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୨୧୧୮ ଜଣ ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୧ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ୨୫୧୯ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୨ରେ ୨୪୯୨ ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେହିପରି ୨୦୨୩ରେ ୨୫୬୬, ୨୦୨୪ରେ ୨୭୪୩ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ୨୬୧୪ ଜଣ ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ।
- ମୁହଁରେ ଧଳା, ନାଲି ଦାଗ ଦେଖାଗଲେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ
ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୋପାଳର ମେଡିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡା. ବିଜୟ ଭାର୍ଗବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁଟଖା, ପାଉଚ୍, ତମାଖୁ ଖାଉଥିବା ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିବା ଲୋକେ ମୁହଁରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା କମିଯାଏ କିମ୍ବା ମୁହଁ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନାଲି କିମ୍ବା ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତମାଖୁ, ଗୁଟଖା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତର ରୋଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଡାକ୍ତର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିୟମିତ ତମାଖୁ, ଗୁଟଖା ଖାଉଥିବା ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଧଳା କିମ୍ବା ନାଲି ଦାଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଚେତାବନୀ, ଯାହା ଶରୀର ଦେଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ତମାଖୁ ଓ ପାଉଚ୍ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ତମାଖୁ ଓ ଚୂନ ଖାଇଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମାଖୁକୁ ଚୂନ ସହିତ ମିଶାଇଲେ ଏହା ନିକୋଟିନକୁ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ତରେ ମିଶାଇଥାଏ। ଫଳରେ ତମାଖୁର ନିଶା ଆହୁରି ମଜଭୁତ ହୁଏ। ଏହା ସହିତ ମୁହଁରେ ଘା’ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କର୍କଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
- ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କେବେ ସଚେତନ ହେବେ ?
ତମାଖୁଯୁକ୍ତ ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଯିବା ପରେ ଗୁଟଖା ସହିତ ଅଲଗା ଏକ ଛୋଟ ପାଉଚ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ଛୋଟ ପାଉଚ୍ରେ ତମାଖୁ ଓ ଚୂନ ରହୁଛି। ତେବେ ଏବେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
- ଓଡ଼ିଶା
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତମାଖୁ, ଗୁଟଖା, ଖଇନି, ଜର୍ଦ୍ଦା ସମେତ ସମସ୍ତ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧରେ ସିଗାରେଟ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ।
- କର୍ଣ୍ଣାଟକ
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୫ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନଯୁକ୍ତ ଗୁଟଖା ଏବଂ ପାନ ମସଲାର ଉତ୍ପାଦନ, ସଂରକ୍ଷଣ, ବଣ୍ଟନ ଓ ପରିବହନ ଉପରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମିଶାଇ ଗୁଟଖା ଭାବେ ଖାଇହେବ।
- ଗୁଜରାଟ
ଗୁଜରାଟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତମାଖୁ କିମ୍ବା ନିକୋଟିନଯୁକ୍ତ ଗୁଟଖା ଓ ପାନ ମସଲା ଉପରେ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏପରି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇ ତମାଖୁଯୁକ୍ତ ଗୁଟଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା।